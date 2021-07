Eksport w maju wzrósł sporo rdr i spadł w ujęciu miesięcznym

Eksport z Polski w maju wzrósł o 42,0 proc. rdr, a mdm spadł o 3,0 proc. - wynika z prognozy ekonomistów Krajowej Izby Gospodarczej.

Autor: PAP Biznes

Data: 08-07-2021, 08:48

Eksport z Polski w maju wzrósł o 42,0 proc. rdr; fot. unsplash.com

"Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w maju 2021 wyniósł 22.674 mln euro. Zmniejszył się więc w stosunku do wartości notowanych w kwietniu o 3,0 proc., w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 42,0 proc. Wielkość eksportu w czerwcu będzie, ze względów sezonowych, zbliżona do majowej" - napisano.

Wzrośnie eksport w 2021 r.

Według szacunków KIG, w roku 2021 eksport wyniesie 273,7 mld euro, o 17,6 proc. więcej niż w roku 2020.