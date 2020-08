Eksport z Polski w VI spadł o 4,1 proc. rd

PAIH pomoże w uruchomieniu eksportu żywności ekologicznej do Danii i Szwecji

Minister rolnictwa: Eksport wraca do normy

"Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w czerwcu 2020 wyniósł 17.395 mln euro. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w maju o 10,8 proc., w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zmniejszył się o 4,1 proc" - napisano.



Ekonomiści KIG oczekują, że w roku 2020 można oczekiwać zmniejszenia sprzedaży eksportowej z 230,3 mld euro w roku 2019 do 220,1 mld euro (o 4,5 proc.).