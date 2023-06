Spółka Energa Kogeneracja planuje do końca tego roku wyłonić w Elblągu generalnego wykonawcę układu kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym o łącznej mocy ok. 30 MWt (moc cieplna) i 30 MWe (moc elektryczna) - poinformowała spółka.

"Energa Kogeneracja (EKO) z Grupy ORLEN kontynuuje program inwestycyjny w Elektrociepłowni Elbląg. Do końca tego roku spółka planuje wyłonić generalnego wykonawcę układu kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym o łącznej mocy ok. 30 MWt (moc cieplna) i 30 MWe (moc elektryczna)" - poinformowała w poniedziałkowym komunikacie spółka Energa Kogeneracja. Dodała, że dzięki prowadzonej transformacji EC Elbląg zakończy produkcję ciepła na potrzeby odbiorców w Elblągu z użyciem węgla.

Jak wskazano, po wyłonieniu wykonawcy będzie on miał półtora roku (od momentu wejścia w życie kontraktu) na realizację inwestycji i przekazanie jej do eksploatacji. "Oprócz budowy kogeneracyjnego układu trzech silników spalinowych (ok. 10 MW każdy), zadaniem wyłonionej w przetargu firmy będzie też świadczenie usług serwisowych przez okres 10 lat. Budowa układu kogeneracyjnego realizowana będzie w formule EPC, czyli +pod klucz+" - dodano.

Według szacunków układ kogeneracyjny trzech silników gazowych może w ciągu roku dostarczyć do miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu ok. 500 tys. GJ ciepła.

Planowany do realizacji blok silników gazowych (BSG) to drugie źródło gazowe, jakie ma powstać w EC Elbląg w ramach trwającego od 2020 roku programu inwestycyjnego. Pierwszym była oddana do eksploatacji w 2022 r. kotłownia rezerwowo-szczytowa o mocy ok. 114 MWt. Oba te źródła gazowe, wraz z wybudowanym w 2014 r. blokiem biomasowym BB20p o mocy ciepłowniczej 42 MWt, stanowić będą nową, docelową strukturę źródeł produkcji ciepła w mieście.

"Rola ostatniego kotła węglowego, który pozostaje jeszcze w dyspozycji na terenie elbląskiej elektrociepłowni, sprowadzi się jedynie do pełnienia funkcji źródła rezerwowego - a i to tylko do końca 2024 roku. Od tego momentu miks paliwowy EC Elbląg oparty będzie wyłącznie na biomasie i gazie ziemnym" - podkreślono.

Energa Kogeneracja Sp. z o.o. zajmuje się produkcją ciepła w wodzie gorącej, pary technologicznej oraz energii elektrycznej. Swoją działalność operacyjną prowadzi w: Elblągu, Kaliszu, Żychlinie i Wyszogrodzie.