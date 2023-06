Wartość sprzedaży elektroniki pompowana jest przez wzrost cen, ale ilościowo spada, tak jak mebli czy artykułów wnętrzarskich - pisze czwartkowa "Rzeczpospolita".

Wartościowo sprzedaż elektroniki jest tylko minimalnie wyższa niż przed rokiem, co - biorąc pod uwagę dwucyfrowe wzrosty cen - jest fatalnym rezultatem - wynika z opisywanych przez "Rz" najnowszych danych rynkowych GfK Polonia, obejmujących okres od października 2022 do kwietnia 2023 r.

Gazeta wskazuje, że mimo inflacji pod kreską są już największe kategorie, jak elektronika konsumencka zawierająca m.in. telewizory. Sprzedaż tego sektora jest aż o ponad 22 proc. niższa niż rok wcześniej, w przypadku dużego AGD kurczy się o niemal 8 proc., a sprzętu komputerowego o 2,1 proc.

"Nastroje są kiepskie, coraz gorzej jest nawet we flagowych segmentach, jak smartfony. Ich sprzedaż ilościowo spadła w kwietniu o 12,4 proc. i kurczy się od czerwca 2022 r. Wartościowo rośnie w zależności od miesiąca nawet o 40 proc. (choć w kwietniu o niespełna 10 proc.), co pokazuje, jak mocno rosną ceny urządzeń" - opisuje "Rz".

Jak wskazuje gazeta, kiepsko jest także na rynku AGD, którego sprzedaż ogółem w tym okresie była niższa wartościowo aż o 7,6 proc., zatem ilościowo spadek będzie dużo większy. Przy czym spada właściwie nieprzerwanie od sierpnia 2022 r., z lekkim odbiciem w grudniu. W 2023 r. spadki są już dwucyfrowe, nawet ponad 14 proc. w styczniu.

Wojciech Konecki, prezes APPLiA Polska, organizacji producentów AGD wskazuje, że jest to efekt dużych zakupów sprzętu podczas pandemii, ponieważ gospodarstwa domowe spełniły swoje cele zakupowe i to z nawiązką. "Spada także produkcja, co pokazuje, iż na innych rynkach europejskich sytuacja także jest trudna. Rynek jest rozregulowany i zupełnie nieprzewidywalny, trudno jest cokolwiek planować. Niestety nie widać zbytniego optymizmu u producentów" - dodaje.

Z badania PMR wynika, że wydatki na meble i produkty do wnętrz oraz na remonty z powodu wzrostu cen ogranicza 41 proc. badanych.