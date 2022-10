Biznes i technologie

Elon Musk przejał Twittera. Zaczął od zwalniania managerów

Data: 28-10-2022, 08:23

Elon Musk sfinalizował w czwartek przejęcie Twittera. Jednym z jego pierwszych posunięć było zwolnienie czołowych menedżerów, których oskarżył o wprowadzenie go w błąd co do liczby kont spamowych na platformie.

Elon Musk zakończył warte 44 mld dolarów przejęcie Twittera; fot. shutterstock