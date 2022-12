Biznes i technologie

Elon Musk zrezygnuje z roli szefa Twittera, ale jest jeden warunek

Autor: PAP

Data: 21-12-2022, 07:03

Właściciel Twittera Elon Musk zapowiedział we wtorek, że zrezygnuje z roli szefa Twittera, jak tylko znajdzie kogoś "wystarczająco głupiego", by objąć tę funkcję. Zrobił to po tym, jak większość głosujących w zorganizowanej przez niego sondzie opowiedziała się za jego odejściem.

Elon Musk zapowiedział, że zrezygnuje z szefowania Twitterowi; fot. shutterstock