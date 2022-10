Wysokość emerytury podstawowej, na podstawie której wyliczane są rolne świadczenia emerytalno-rentowe, ma być powiązana z emeryturą minimalną - wynika z projektu, nad którym pracuje resort rolnictwa. Obecnie emerytura podstawowa to 1084,58 zł, a najniższa emerytura - 1338,44 zł.

Resort rolnictwa chce podwyższyć emeryturę podstawową służącą do wyliczeń świadczeń rolnych/fot. shutterstock

W wykazie prac legislacyjnych rządu poinformowano o pracach nad projektem noweli ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz noweli ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nowe przepisy mają rozwiązać m.in. problem niewystarczającego poziomu waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych.

"Projekt ma na celu zmianę przepisów w zakresie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Proponowana zmiana sprowadza się do powiązania wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych" - wskazano.

Emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, ponieważ świadczenia te wypłaca się w kwocie odpowiadającej iloczynowi wskaźnika wymiaru ustalanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i aktualnej emerytury podstawowej.

"Obecnie emerytura podstawowa (od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1084,58 zł) jest znacząco niższa od najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1338,44 zł). Zaproponowane w przedmiotowym projekcie ustawy rozwiązanie pozwoli zrekompensować świadczeniobiorcom ich oczekiwania, w trakcie przyszłorocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych" - poinformowano.

Projekt przewiduje także możliwość uzyskiwania dodatku do emerytur rolniczych na zasadach zbliżonych do tych, na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych.

"Rozwiązanie to czyni zadość licznym postulatom zgłaszanym przez rolników i organizacje rolnicze, których zdaniem krzywdzące jest to, iż osoby opłacające podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe lub składkę dodatkową z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych, nie uzyskują z tego tytułu rekompensaty podczas ustalania prawa do emerytury rolniczej" - podano.

Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w czwartym kwartale br.