Emilewicz: Chcemy, by część ułatwień dla firm pozostała po pandemii

Jak mówiła Emilewicz podczas wideokonferencji "Nowe działania dla średnich przedsiębiorstw w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego", w pierwszych tygodniach pandemii rząd przygotował nie tylko rozwiązania ustawowe, ale także wyodrębniono niewykorzystane jeszcze środki z programów unijnych, które mogą być przeznaczone jako wsparcie dla przedsiębiorców.

Według wicepremier i minister rozwoju, przy rozdzielaniu funduszy unijnych procedury są maksymalnie upraszczane, by jak najłatwiej można było je rozdysponować. "Mam nadzieję, że to będzie zmiana w procesach aplikacyjnych, która zostanie z nami po pandemii, że ośmielimy wiele firm, aby sięgały po środki europejskie, że to nie są szczyty nie do zdobycia" - mówiła Emilewicz. Opisując ułatwienia dla przedsiębiorców, które wprowadzi procedowana w parlamencie Tarcza 4.0, zapowiedziała, iż chce, by część tych rozwiązań, m.in. zmiany w Prawie zamówień publicznych, "została z nami na dłużej".

Emilewicz zaznaczyła, że gospodarcze skutki pandemii spowodowanej przez koronawirusa w szczególności odczuwają mikro, małe i średnie firmy. Dlatego przygotowano dla nich m.in. dotacje na działalność obrotową.

Jak tłumaczyła podczas webinarium minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, subwencje na działalność obrotową dla firm MŚP są kolejnym elementem Funduszowego Pakietu Antywirusowego, wspierającym rządową tarczę antykryzysową. Dodała, że pakiet ten "jest jednocześnie zestawem działań mających na celu poprawę kondycji polskiej gospodarki, która zmaga się ze skutkami pandemii".

Środki dla firm, o które będzie można ubiegać się od połowy czerwca w ramach dotacji na działalność obrotową, to łącznie 2,5 miliarda zł - zaznaczyła Jarosińska-Jedynak. Chodzi o bezzwrotne subwencje na wydatki związane z bieżącą działalnością. Od 15 czerwca wnioski na otrzymanie funduszy będą mogli składać w PARP średni przedsiębiorcy. Wkrótce podobne dotacje dla mikro- i małych przedsiębiorstw mają uruchomić marszałkowie większości województw - wskazało we wtorkowym komunikacie MFiPR.