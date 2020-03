Emilewicz: gwarancja pomocy de minimis zwiększona do 80 proc.

Jak wskazała szefowa resortu rozwoju przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy de minimis. Jest to pomoc pożyczkowa, której gwarantem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

"Do tej pory BGK gwarantował pożyczkę do 60 proc. jej wysokości, my podniesiemy te gwarancje z 60 proc. do 80 proc i zwiększamy wolumen, z którego firma może skorzystać z 200 do 800 tys. euro" - powiedziała.

Dodała, że dystrybutorem tych pożyczek są banki komercyjne, które znają ten mechanizm. "Już w przyszłym tygodni będą dostępne na rynku" - podała

To tanie i proste pożyczki, a całość ryzyka zostanie przeniesiona na BGK - wskazała.

"W ramach systemu instytucji rozwoju uruchamiamy dwa instrumenty. Jedne w Agencji Rozwoju Przemysłu wsparcia branży transportowej" - powiedziała.

Jak tłumaczyła, Polska jest państwem usług transportowych, dziś ta branża spotyka się z ogromnymi trudnościami, a większość z 278 ciężarówek jest leasingowana.

"Dlatego w Agencji Rezerw Materiałowych utworzony zostanie specjalny fundusz w wysokości 1,7 mld zł, z którego przez 15 miesięcy będą finansowane raty leasingowe dla firm, które ucierpiały z powodu koronawirusa" - zapowiedziała.

Emilewicz dodała, że zostanie wprowadzona także możliwość utworzenia nowego funduszy, który zostanie dokapitalizowany kwotą 7 mld zł, który Polski Fundusz Rozwoju będzie uruchamiał w sposób elastyczny.