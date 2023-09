Prawo i Sprawiedliwość od 8 lat konsekwentnie realizuje swoje wyborcze obietnice - mówiła w piątek na konferencji prasowej w Poznaniu wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocniczka rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

Na konferencji prasowej w Poznaniu Emilewicz przypomniała zaprezentowane w tym tygodniu pierwsze punkty programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówiła, to elementy programu na "kolejne cztery lata, a ja myślę, że na kolejną dekadę".

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej wskazała, że na propozycjach programowych PiS skorzystają także mieszkańcy Poznania i Wielkopolski. Odnosząc się do pierwszego programu - "Przyjazne osiedle" podkreśliła, że "takie osiedla jak Rataje, Piątkowo, Winogrady czy Osiedle Kopernika znane są w Poznaniu wszystkim. Pierwsze bloki w Poznaniu powstały gdzieś w latach 60., wiele z nich dzisiaj jest zamieszkałych przez osoby w wieku zaawansowanym, w wieku senioralnym".

Wiceminister zaznaczyła, że np. inny punkt programu "Lokalna półka", to z kolei bardzo istotna propozycja dla lokalnych producentów. "Każdy z poznaniaków, który podróżuje po Europie doskonale zna półki we Włoszech, w Hiszpanii, czy we Francji. Półki lokalne, na których znajdują się lokalne produkty. Lokalne czyli nie to, że z całej Francji, czy całych Włoch, ale z konkretnego regionu, w którym się znajdujemy. Takich półek na pewno brakuje w polskich sklepach" - mówiła.

"Są popularne rynki, targi i tu w Wielkopolsce dobrze je znamy. Znamy doskonale giełdę rolną na Franowie i też znamy małe sklepiki z ekologiczną, lokalną żywnością. Ale dzisiaj to raczej margines niż mainstream. Chcielibyśmy za sprawą tego rozwiązania, aby w każdym sklepie znalazły się dwie trzecie produktów spożywczych; warzywa, owoce, produkty mleczne, czy mięso, żeby pochodziły od lokalnych producentów" - dodała.

Zaznaczyła również, że takie rozwiązanie "nie tylko opłacać się będzie producentom, ale to także sprawi, że ta żywność, która ląduje potem na naszym stole będzie rzeczywiście trafiała tam z nieodległego pola".

Emilewicz oceniła, że propozycje PiS to konkretne propozycje programowe. "Prawo i Sprawiedliwość od 8 lat konsekwentnie nie tylko obiecuje, ale i realizuje swoje wyborcze obietnice" - zaznaczyła.

"W przeciwieństwie do naszych politycznych konkurentów, których jedynym programowym postulatem od konsekwentnie od 8 lat odsunięcie PiS-u od władzy, a kiedy to się wydarzy - jak mówią nasi oponenci - Polska stanie się krainą mlekiem i miodem płynąca, ale w jaki sposób? Do dziś tego nie wiemy" - powiedziała.

"Dziś zatem zaczęliśmy także +Narodowe czytanie programu wyborczego Platformy Obywatelskiej+. Co godzinę wczytujemy się w kolejne zapisy tego programu sprzed czterech, sprzed ośmiu, sprzed kilkunastu lat. Programu, który pomimo tego, że Platforma Obywatelska wówczas rządziła, nie został zrealizowany" - wskazała.

Emilewicz podkreśliła, że PiS realizuje swoje projekty. "Jesteśmy wiarygodni, potrafimy to robić (...) Zapraszamy do tego, aby ten wspólny program na kolejne cztery lata nie tylko przyjąć, ale razem z nami pisać" - powiedziała Emilewicz, ubiegająca się o mandat z trzeciego miejsca na poznańskiej liście PiS do Sejmu.