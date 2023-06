Tworzymy katalog inwestycji, które polskie firmy są gotowe realizować na Ukrainie, wkrótce zostanie przekazany stronie ukraińskiej - zapowiedziała PAP wiceszefowa MFiPR Jadwiga Emilewicz. Dodała, że w Londynie premierzy Wlk. Brytanii, Ukrainy i Polski mają podpisać deklarację ws. odbudowy Ukrainy.

"Zależy mi na tym, żeby rodzimych przedsiębiorców kontaktować z ukraińską administracją odpowiedzialną za postępowania przetargowe, ale także z ukraińskimi partnerami biznesowymi" - powiedziała pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, która przygotowuje misje gospodarcze na Ukrainę z udziałem polskich przedsiębiorców.

Wiceminister Emilewicz, która niedawno odbyła spotkanie z ambasadorem Ukrainy w Polsce Wasylem Zwaryczem, a w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotkała się z ukraińską delegacją pod przewodnictwem wicepremiera Ołeksandra Kubrakowa, wskazała, że rozmowy dotyczyły m.in. planowanej wizyty w Warszawie premiera Ukrainy Denysa Szmyhala. "Chcielibyśmy, aby do takiej wizyty doszło jeszcze w wakacje i aby jej głównym akcentem były kwestie związane z odbudową Ukrainy ze wskazaniem kilkunastu istotnych projektów dla Ukrainy, w których polskie firmy mogłyby uczestniczyć" - dodała.

Odnosząc się do projektów związanych z odbudową Ukrainy wskazała też na "wspólną deklarację, która zostanie podpisana prawdopodobnie w przyszłym tygodniu w Londynie przez premierów Wlk. Brytanii, Ukrainy i Polski w zakresie odbudowy Ukrainy, m.in. w obszarze infrastruktury".

Według wiceminister Emilewicz przeszkodą dla polskich firm, zainteresowanych inwestowaniem na Ukrainie, jest "brak transparentności w prowadzeniu działalności gospodarczej na tamtejszym rynku". Inna kwestia, jak powiedziała, dotyczy zakazu wywozu gotówki przez firmy z Ukrainy, który został wprowadzony po wybuchu wojny. "To staje się trudne dla Banku Gospodarstwa Krajowego, który kredytuje firmy działające na Ukrainie" - stwierdziła. Zwróciła też uwagę, że kredyty są oferowane zarówno polskim, jak i ukraińskim firmom. "Gdyby firmy wiedziały, że będą mogły spłacać kredyty, czyli wywozić gotówkę, bank mógłby poszerzyć ofertę dla nich" - oceniła Emilewicz.

Poinformowała, że przygotowuje katalog inwestycji, które polskie firmy są gotowe realizować na Ukrainie. "Są to takie projekty, jak np. most, na które jest na Ukrainie zapotrzebowanie, a polska firma jest gotowa go postawić" - wyjaśniła. Wiceminister zapowiedziała, że listę takich projektów przekaże wkrótce stronie ukraińskiej - "ambasada ukraińska w Polsce zobowiązała się ubezpieczać takie inwestycje od strony dyplomatycznej".

Według wiceminister strona ukraińska wyraziła gotowość do wskazania konkretnych projektów, na które jest na Ukrainie zapotrzebowanie. "Ambasada jest gotowa wspierać realizację tych przedsięwzięć" - stwierdziła.