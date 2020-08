Enel X w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego

Ceny energii elektrycznej rosną. Co to oznacza dla polskich firm?

Enel X to największy w Polsce agregator usług DSR. Za jego pośrednictwem odbiorcy energii mają możliwość udziału w rynku mocy i zarabiania na tzw. usługach Demand Response. W zamian za wynagrodzenie wypłacane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), odbiorcy deklarują gotowość do czasowego ograniczenia poboru energii w przypadku krytycznych deficytów mocy, co wpływa na bezpieczeństwo i stabilizację Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Dzięki instytucji agregatora na rynku mocy zarabiać mogą już średniej wielkości odbiorcy. Agregator reprezentuje ich wobec PSE, zapewnia prawne i technologiczne wsparcie, przede wszystkim zaś minimalizuje ryzyko związane z możliwością faktycznego wezwania do redukcji poboru energii.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) to organizacja reprezentująca szeroko rozumianą branżę chemiczną. W jej skład wchodzą producenci chemikaliów, przedsiębiorstwa sektora petrochemicznego i rafineryjnego, firmy transportowe i dystrybucyjne, biura projektowe, firmy konsultingowe i instytuty naukowe. Łącznie PIPC zrzesza 148 podmiotów. Do kompetencji PIPC należy reprezentowanie podmiotów przemysłu chemicznego wobec administracji publicznej, m. in. w obszarze zrównoważonego rozwoju, polityki energetyczno – klimatycznej i ochrony środowiska. Jako członek Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC reprezentuje polski przemysł chemiczny na arenie międzynarodowej.

Przemysł chemiczny, należący do energochłonnych gałęzi gospodarki, ma szczególny potencjał umożliwiający udział w rynku mocy i czerpanie dochodów z usług Demand Response. Członkostwo Enel X w PIPC z pewnością ten udział ułatwi. Obie organizacje planują współpracę w zakresie edukacji na temat możliwości, jakie daje rynek mocy odbiorcom energii, zaczynając od obecności Enel X na wrześniowym Kongresie Polska Chemia.

Grupa Enel, do której należy Enel X to jeden z czołowych globalnych koncernów energetycznych, producent i dystrybutor energii, największy na świecie wytwórca energii z odnawialnych źródeł. Obecny jest w 33 krajach, na pięciu kontynentach. Ostatnio grupa opublikowała wyniki finansowe za pierwszą połowę roku 2020, odnotowując 5,6 proc. wzrost dochodu netto z działalności operacyjnej.