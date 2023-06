Biznes i technologie

Energa: 85 proc. rur już na miejscu budowy gazociągu do Ostrołęki

Autor: PAP

Data: 19-06-2023, 12:32

85 proc. rur, które zostaną użyte do budowy przyłącza gazowego do przyszłej gazowej elektrowni Ostrołęka C trafiło już na miejsce montażu - poinformowała w poniedziałek Energa z Grupy Orlen, na której zlecenie gazociąg powstaje.