Zaawansowanie wszystkich prac przy budowie elektrowni gazowo-parowej w Ostrołęce wyniosło na koniec sierpnia 48 proc. - przekazała Energa w poniedziałek. Dodano, że z Opola do Ostrołęki dotarł pierwszy transport elementów wielkogabarytowych skraplacza, który będzie połączony z turbiną parową.

"Realizacja projektu budowy elektrowni gazowo-parowej w Ostrołęce przebiega zgodnie z harmonogramem - zaawansowanie realizacji wszystkich prac (projektowania, zakupów i dostaw oraz budowy) wynosi na koniec sierpnia 48 proc." - poinformowała Energa z Grupy Orlen w poniedziałkowym komunikacie.

Spółka dodała, że w poniedziałek z Opola do Ostrołęki dotarł pierwszy transport elementów wielkogabarytowych skraplacza. "To kolejna część budowanej elektrowni gazowo-parowej, która ma stać się ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego w północno-wschodniej Polsce" - wskazała Energa.

W komunikacie przypomniano, że po pracach projektowych, ziemnych i fundamentowych, a także po dostarczeniu części turbiny parowej, transport skraplacza jest "kolejnym wyzwaniem". Wyjaśniono, że skraplacz, w którym para wodna zmienia swój stan skupienia, będzie połączony bezpośrednio z turbiną parową.

Jak podano, skraplacz powstał w zakładach firmy Famet w Opolu. "To potężne urządzenie zostanie przetransportowane w postaci dwóch ważących po 73 tony modułów - długich na 14 m i wysokich na niemal 6 m. Pierwsza część skraplacza dotarła już na miejsce po pokonaniu ponad 600-kilometrowej trasy. Transport drugiego modułu rozpocznie się jeszcze we wrześniu br." - zapowiedziano.

Energa przypomniała, że pod koniec czerwca br. w projekcie bloku gazowo-parowego w Ostrołęce osiągnięto "kluczowy kamień milowy". "Spółka prowadząca inwestycję w elektrownię o mocy ok. 750 MW podpisała umowę o zewnętrzne finansowanie kredytowe w formule project finance. Spółka CCGT Ostrołęka, należąca do Grupy Orlen, zawarła umowy kredytów z konsorcjum składającym się z polskich i międzynarodowych instytucji finansowych" - zaznaczono w komunikacie.

Podkreślono, że blok energetyczny w Ostrołęce to jedno z "kluczowych przedsięwzięć" Grupy Orlen w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł bilansujących KSE. "Nowa jednostka będzie wspierać stabilność dostaw energii elektrycznej podczas trwającej transformacji energetycznej Polski" - dodano.

Zwrócono uwagę, że inwestycja w blok gazowo-parowy w Ostrołęce będzie wspierać zarówno cele dekarbonizacyjne Polski, jak też samej Grupy Orlen. "Koncern w swoim segmencie energetycznym dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40 proc. na każdej MWh (megawatogodzinie) do 2030 roku oraz do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku" - podano w komunikacie Energii.

Grupa Kapitałowa Orlen, do której należy Energa, prowadzi działalność na sześciu rynkach: w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern przerabia ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej prowadzi przez sieci ponad 2800 stacji paliw. W ofercie Grupy Orlen znajduje się 50 produktów petrochemicznych i rafineryjnych.

Jak wskazano w komunikacie, Orlen jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. Zaznaczono, że 40 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych spółki pochodzi z OZE. Energa posiada również sieć dystrybucyjną składającą się z linii energetycznych o łącznej długości 195 tys. km i obejmującą swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. W pierwszym kwartale 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 5,8 TWh energii elektrycznej.