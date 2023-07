Należąca do Grupy Orlen spółka Energa Wytwarzanie podpisała z firmą Greenvolt umowę przedwstępną na zakup farmy wiatrowej i czterech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 59 MW - poinformował Orlen we wtorek.

Transakcja z Greenvolt dotyczy dwóch projektów OZE realizowanych w woj. wielkopolskim. Pierwszym jest projekt Opalenica obejmujący trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 22 MW. Drugim - hybrydowy projekt Sompolno łączący turbiny wiatrowe o mocy ok. 26 MW i instalację fotowoltaiczną o mocy ok. 10 MW.

Jak podano we wtorkowym komunikacie, po finalizacji transakcji wskazane projekty - o łącznej mocy 59 MW - dołączą do działających już w Grupie Orlen odnawialnych źródeł energii o mocy około 700 MW.

Projekt Opalenica ma osiągnąć pełną gotowość operacyjną w grudniu 2023 roku, natomiast Sompolno - w czerwcu 2024 roku. Nabywane aktywa w ciągu roku mogą wyprodukować 111 GWh energii, czyli równowartość zużycia ponad 55 tys. gospodarstw domowych - podkreślił Orlen. Za budowę i doprowadzenie obu projektów do fazy operacyjnej odpowiada Greenvolt Power, spółka będąca częścią Grupy Greenvolt.

"Aktywa, które właśnie kupujemy od Grupy Greenvolt, są kolejnym krokiem na drodze do transformacji naszego systemu energetycznego" - powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek, cytowany we wtorkowym komunikacie.

Obajtek przypomniał, że do 2030 roku Orlen ponad 10-krotnie zwiększy moc aktywów produkujących czystą, zeroemisyjną energię elektryczną. Na ten cel koncern planuje wydać ponad 50 mld zł - zarówno na projekty własne, które grupa realizuje samodzielnie, jak i akwizycję najbardziej perspektywicznych projektów na rynku.

Do końca 2030 r. Grupa Orlen ma dysponować odnawialnymi źródłami energii o łącznej mocy 9 GW. Wśród nich znajdą się m.in. morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaika, a także jednostki wytwórcze na biogaz i biometan. W tym czasie koncern ma też produkować energię z wykorzystaniem małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR). Orlen przewiduje, że do 2030 roku obniży intensywność emisji dwutlenku węgla w swoim segmencie energetyki o 40 proc. Łącznie do końca dekady koncern przeznaczy na zielone inwestycje 120 mld zł.

Jak podano w komunikacie Orlenu, Greenvolt Power jest spółką należąca do Grupy Greenvolt specjalizującą się w rozwoju, budowie i zarządzaniu wielkoskalowymi projektami wiatrowymi i fotowoltaicznymi na większości rynków europejskich oraz rynku amerykańskim. Podstawowa działalność Grupy Greenvolt, czyli produkcja energii z biomasy odpadowej, prowadzona jest na rynkach Portugalii oraz Wielkiej Brytanii. Polska jest jednym z kluczowych rynków dla Grupy Greenvolt. Spółka ma obecnie w realizacji projekty instalacji o łącznej mocy 6,9 GW, z czego 3,4 GW realizowane jest w Polsce - zaznaczono.

Należąca do Grupy Orlen Grupa Energa (jednostka dominująca: Energa SA z siedzibą w Gdańsku) to jedna z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jeden z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Podstawowa działalność Energi obejmuje wytwarzanie, dystrybucję oraz obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem. Własnością grupy obsługującej 3,3 mln klientów są m.in. elektrownia systemowa w Ostrołęce, elektrociepłownie w Elblągu i Kaliszu, a także elektrownia wodna we Włocławku oraz elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne.