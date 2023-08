Budowa przyłącza gazowego do powstającej elektrowni CCGT Ostrołęka odbywa się zgodnie z harmonogramem - poinformowała w piątek Energa z Grupy Orlen.

Informując o aktalnym stanie robót obejmujących przyłącze gazowe dla ostrołęckiej elektrowni gazowo-parowej, Energa poinformowała w piątek, że równolegle trwają prace na obiektach Śluzy Nadawczej Tłoka w miejscowości Stare Konopki, Zespołu Zaporowo-Upustowego Łątczyn oraz przy Śluzie Odbiorczej Tłoka zlokalizowanej na terenie budowanego bloku energetycznego.

"Budowa przyłącza gazowego do elektrowni w Ostrołęce odbywa się zgodnie z harmonogramem. Do ułożenia w wykopie pozostało już tylko 7 z 28 km rur" - przekazała spółka Grupy Orlen. Zaznaczyła jednocześnie, że zakończona została rozwózka rur i łuków oraz spawanie liniowe.

Członek Zarządu CCGT Ostrołęka Adam Galanek zapowiedział, że "w nadchodzących tygodniach wykonawca będzie kontynuował prace związane z wykopem, układką i zasypywaniem rur". "Trwać będą prace związane z przejściami bezwykopowymi. Z kolei w sierpniu, po zakończeniu odbudowy sieci drenarskiej, planowane jest wykonanie zahumusowania terenu budowy" - dodał Galanek, cytowany w komunikacie Energi.

Według niego, zakończenie układania gazociągu wraz z zasypaniem spodziewane jest we wrześniu.

Energa przypomniała, że blok energetyczny CCGT w Ostrołęce "to jedno z kluczowych przedsięwzięć Grupy Orlen w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł bilansujących KSE (Krajowy System Elektroenergetyczny - PAP)". "Nowa jednostka będzie wspierać stabilność dostaw energii elektrycznej podczas trwającej transformacji energetycznej Polski" - podkreślono w informacji.

Jak ogłosiła ostatnio Energa, w ramach budowy ostrołęckiej elektrowni zakończono już betonowanie podziemnej części fundamentu, gdzie stanie turbozespół, składający się z turbiny gazowej, turbiny parowej i generatora, czyli główna część urządzeń odpowiedzialnych za produkcję energii elektrycznej.

Według Energi, turbina gazowa, która zostanie zainstalowana w bloku CCGT Ostrołęka, będzie mogła przejść od stanu wygaszenia do pełnej wydajności w czasie krótszym niż pół godziny, z kolei już w trakcie pracy, obciążenie turbiny może być zmniejszane bądź zwiększane w tempie 88 MW na minutę.

"Tak duża elastyczność pozwoli na zmniejszanie ryzyka deficytu mocy poprzez sprawne bilansowanie produkcji energii elektrycznej z dynamicznie rozwijających się źródeł odnawialnych, zależnych w dużej mierze od warunków pogodowych" - wyjaśniła spółka Grupy Orlen.

Energa zwróciła jednocześnie uwagę, że "inwestycja w blok gazowo-parowy w Ostrołęce będzie wspierać zarówno cele dekarbonizacyjne Polski, jak też samej Grupy Orlen". "Koncern w swoim segmencie energetycznym dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40 proc. na każdej MWh do 2030 r. oraz do osiągnięcia pełnej neutralności emisyjnej do 2050 r." - wspomniano w komunikacie.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, a także dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma też ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach oraz na Słowacji, Litwie i na Węgrzech. Zarządza również rozbudowanymi segmentami petrochemicznym oraz wydobywczym węglowodorów. Ponadto prowadzi szereg inwestycji związanych z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

Energa podkreśla, że Orlen już teraz jest "liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe", z czego 1,38 GWe zainstalowane jest właśnie w aktywach wytwórczych tej spółki energetycznej, przy czym jej sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 195 tys. km i obejmuje zasięgiem ok. 1/4 powierzchni Polski.

Według Energi, w pierwszym kwartale tego roku spółka ta dostarczyła do odbiorców 5,8 TWh energii elektrycznej.

W lutym tego roku zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Dokument ten zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne Grupy Orlen wyniosą ok. 320 mld zł. Udział Skarbu Państwa w Orlenie wynosi 49,9 proc.