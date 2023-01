Od 25 stycznia 2023 roku rolnicy i spółdzielnie energetyczne mogą składać wnioski o dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii w ramach programu „Energia dla wsi”. Kto może złożyć wniosek i dla kogo jest ten program?

Energia dla wsi. Gdzie i jak składać wnioski o dofinansowanie? | fot. Shutterstock

Ta nowa forma wsparcia została przygotowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Całkowity budżet programu to aż 1 mld złotych.

Energia dla wsi - dla kogo jest ten program?

Program „Energia dla wsi” jest ważnym krokiem dla rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, a także kompleksową formą wsparcia budującą samowystarczalność energetyczną dla ich mieszkańców.

- W mądrej, zrównoważonej transformacji energetycznej powinny wziąć udział także obszary wiejskie. Zależy nam, aby inwestycje w OZE wykorzystywały dostępne w danym miejscu zasoby oraz odpowiadały lokalnym potrzebom - mówi o idei programu Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Energia dla wsi 2023 - nabór. Kto może się ubiegać?

O dofinansowanie w ramach rozpoczynającego się naboru będą mogli ubiegać się zarówno rolnicy, jak i spółdzielnie energetyczne – te dopiero powstające oraz te już istniejące, a także ich członkowie. Przewidziane wsparcie dotyczy takich inwestycji jak biogazownie, elektrownie wodne, instalacje fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe oraz zintegrowane z tymi źródłami magazyny energii.

Energia dla wsi - fotowoltaika i turbiny wiatrowe

W przypadku dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych możliwe jest ubieganie się o pożyczkę do 100 proc. kosztów kwalifikowanych (maks. do 25 mln zł), a w przypadku biogazowni i elektrowni wodnych dochodzi także możliwość starania się o dotację w wysokości nawet do 65 proc. kosztów kwalifikowanych (maks. do 20 mln zł). Dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego.

Energia dla wsi - wnioski. Do kiedy składać?

Wnioski w ramach programu „Energia dla wsi” przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wystartował 25 stycznia i potrwa do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania przewidzianej puli środków. Co ważne, wnioski o pożyczki i dotacje będzie można składać tylko w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie, dostępny na stronie Generatora wniosków o dofinansowanie GWD.

Szczegółowe informacje nt. naboru wniosków i regulamin programu znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kontakt do koordynatora programu „Energia dla wsi”: energiadlawsi@nfosigw.gov.pl

Źródło.: Ministerstwo Klimatu i Środowiska