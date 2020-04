Epidemia koronawirusa to cios dla firm opartych na międzynarodowym handlu

Mleczna środa: Co się stanie z rolnikami, gdy mleczarnia zostanie zakażona?

Zerwane łańcuchy dostaw, zamknięte granice, wstrzymany transport, spadek popytu za granicą - z tymi problemami mierzą się firmy, które w swojej działalności korzystają z handlu między granicami, zarówno jako importerzy, jak i eksporterzy - podkreślili analitycy PIE.

"Epidemia jest ogromnym ciosem dla biznesów opartych na międzynarodowym handlu" - wskazali w środowym wydaniu "Miesięcznika Makroekonomicznego PIE".

Przemysły: odzieżowy, elektroniczny i farmaceutyczny to sektory polskiej gospodarce najbardziej zależne od importu - zaznaczyli. "W tych branżach ponad połowa krajowej produkcji pochodzi z importu" - wskazali. Chodzi, jak dodali, zarówno o import komponentów wykorzystywanych w produkcji, jak i gotowych produktów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży.

Z kolei produkcja wyrobów tytoniowych, mebli, elektroniki, samochodów i ubrań, to branże, które w największym stopniu polegają na eksporcie. Jak wynika z analizy PIE, na eksport przeznaczone jest aż 3/4 produkcji w przemyśle tytoniowym. "W przemysłach: meblarskim, komputerowo-elektronicznym, motoryzacyjnym i odzieżowym udział ten wynosi od 40 proc. do 60 proc." - dodano.

Analitycy PIE zwrócili uwagę, że kilka branż charakteryzuje się jednocześnie wysokim udziałem importu w produkcji i wysokim udziałem eksportu w sprzedaży. "W przypadku komputerów i elektroniki aż 70 proc. produkcji pochodzi z importu, a jednocześnie połowa sprzedaży trafia na eksport" - podkreślili.

Podobne zjawisko, w nieco tylko mniejszej skali, występuje w produkcji urządzeń elektrycznych, odzieży, maszyn oraz samochodów. "W tych branżach epidemia uderzy z obu stron - zarówno przez trudności w utrzymaniu ciągłości dostaw, jak i przez mniejszy popyt na produkty z zagranicy" - ocenili.

