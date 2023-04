- Uważamy ze stosowanie ESG w naszej działalności przynosi wymierne korzyści – również finansowe. Jako korporacja dbająca o cały łańcuch, począwszy od pola aż do półki sklepowej, dbamy by cały proces produkcji był zrównoważony, ale przede wszystkim, by wszyscy uczestnicy łańcucha na każdy etapie na tym zarabiali - mówił Tomasz Wika, członek zarządu, dyrektor ds. agrobiznesu, Bunge podczas debaty "ESG – szanse, ryzyka, konkurencyjność", która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Debata "ESG – szanse, ryzyka, konkurencyjność" (EEC 2023)

Koszty i konsekwencje wprowadzenia ESG

Tomasz Wróblewski, prezes, Warsaw Enterprise Institute, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczo-Społecznego rozpoczął dyskusję przedstawieniem prezentacji na temat kosztów i konsekwencji wprowadzenie ESG w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dyrektywa ESG jest swoistym rozwiązaniem rewolucyjnym jeśli chodzi o dzieje kapitalizmu. Do wyceny wartości finansowych wprowadza się wskaźniki niefinansowe, które mają stanowić o wycenie spółki czy racjonalności danej inwestycji. Dotyczyć mogą kwestii klimatycznych, szeroko rozumianej sprawiedliwości społecznej, społecznego odpowiedzialnego zarządzania często z politycznymi światopoglądowymi konotacjami.

Generalnie firmy swoją polityką korporacyjną i strategią biznesową mają nie tylko zapewniać zysk swoim akcjonariuszom, ale również wszystkim, którzy mogą być w kręgu zainteresowania. Dyrektywa stoi w sprzeczności ze znanymi nam dotychczas zasadami rządzącymi rynkami kapitałowymi. Oddzielenie polityki i biznesu przez ostatnie 200 lat było uznawane jako fundament wolności rynkowych. To co Unia Europejska przedsięwzięła jest unikalnym posunięciem również dlatego przyjęte bez wskazania jak ESG wpłynie na zyskowność firm i konkurencyjność europejskich firm, w kontekście rywalizacji z Ameryką czy Azją. Europa jest już dzisiaj na marginesie konkurencyjności świata.

W Unii Europejskiej mamy już prawo, dyrektywę do której wszyscy muszą się stosować. Nie mamy jeszcze rozporządzeń, ale to już jest prawo. Oznacza to, że w Unii Europejskiej nie zysk z naszej inwestycji jest najważniejszy, ale ogólnie rozumiane dobro publiczne. Polska nie różni się od innych państw europejskich. Jak w przypadku większości regulacji unijnych, po przetłumaczeniu tego najpewniej wdrożymy te regulacje z całym dobrodziejstwem. Możliwe, że zrobimy to – jak to często bywa – z dużym opóźnieniem, co sprawi że rozwiązania zostaną narzucone nam przez zagraniczne koncerny w ramach CSDD.

Tomasz Wróblewski, prezes, Warsaw Enterprise Institute, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczo-Społecznego

- Nasz raport przygotowany przez ekonomistę, Damiana Olko ma na celu policzenie kosztów z jakimi wiązać będzie się wdrożenie raportowania dyrektywy ESG w Polsce. Raportowaniem tysiąca stu pozycji objętych będzie w Polsce 3650 firm. Firmy bezpośrednio objęte dyrektywą CSRD będą ponosić koszty co roku między 1 mld 400 mln zł 2 mld 600 mln zł. Dodatkowo firmy ponoszą jednorazowy koszt dostosowania się do tych regulacji wynoszący 800 mln a 1 mld 100 mln zł. Roczny koszt dostarczania danych ESG przez firmy może wynieść nawet 8 mld zł, przy czym wcześniej podniosą one jednorazowy koszt dostosowania się do przepisów w wysokości 1 mld 400 mln zł. Gdyby CSRD rozszerzono na wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa to koszty jednorazowego wdrożenia regulacji wynosiłyby między 5,5 mld a 19 mld zł. Przypomnę tylko, że przychód z największych 200 firm w Polsce w ostatnim roku wynosił 800 mld zł - mówił Tomasz Wróblewski.

Małgorzata Szewc, wiceprezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przyznała, że to co jest najważniejsze dla rynku to nie wprowadzanie błędnych informacji.

- Rozumiem, że można krytykować dyrektywę CSRD jednak ta dyrektywa jest dość prosta a największą część poświęca zmianom dla biegłych rewidentów. Natomiast przepisy dotyczące raportowania i informacji o zrównoważonym rozwoju są dość jasne i precyzyjne, przy czym ich sprecyzowanie będzie miało miejsce w formie europejskich standardów raportowania zrównoważonego rozwoju. Będą miały rangę rozporządzeń delegowanych Komisji Europejskiej i będą obowiązywać bezpośrednio te spółki, które będą objęte stosowaniem tej dyrektywy. Będzie tez ich wersja uproszczona i standardy sektorowe. Nie ma tutaj żadnej prawnej możliwości wydania polskich rozporządzeń do tego. Tak samo jeśli będą te standardy wydane, nie będą mogły być interpretowane w formie dodatkowych polskich rozporządzeń. Trzeba je będzie stosować tak jak one nakazują. Te 1100 czy 1400 wskaźników to nie będzie w przypadku każdej jednostki. Będzie to stosowane w przypadku takiej jednostki, która się łapie na wszystkie wymogi ujawnieniowe z tych standardów. Tam są róże gradacje tych wskaźników i ich obowiązkowości. Nie można straszyć, że nawet średnia, czy mała spółka giełdowa będzie musiała raportować tysiąc wskaźników – mówiła panelistka.

Owszem te standardy będą dość skomplikowane, bo wymagają się odniesienia do różnych innych, szczegółowych standardów. Ale raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju ma dać przewagę konkurencyjną, dlatego że inwestorów, którzy chcą inwestować świadomie, w sposób zrównoważony jest coraz więcej na rynku. Nie można mówić, że zysk ma być ponad wszystko bo w pewnym momencie cały biznes odetnie sobie gałęź na której siedzi. Co najważniejsze dyrektywa CSRD nie narusza w żadnym stopniu wskaźników finansowych.

Małgorzata Szewc, wiceprezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Firmy poza wpływami politycznymi

Tomasz Wróblewski dodał, że pojawia się mnóstwo nowych wymogów dla firm i są to dodatkowe koszty.

- Nie ma czegoś takiego, żeby firmy nie kierowały się podstawowymi prawami, regulacjami które obowiązują w danym państwie. Firmy stosują się do wymogów czystości rąk, stanu pomieszczeń gospodarskich. Wszystko to może by regulowane przez państwo, decyzje mogą być podejmowane przez parlament. Chodzi o to, że wiele z tych wskaźników nigdy by nie przeszło przez normalnie funkcjonujący system demokratyczny, ponieważ nie zdobyłoby większości głosów. Problem jest taki, że nie firm, nie korporacje są od tego żeby wprowadzać ład społeczny tylko od tego jest system demokratyczny. Korporacje nie są od tego, żeby ustanawiać jakimi wskaźnikami będą się kierować – mówi Wróblewski.

Jego zdaniem, bardzo ważne jest to, żeby firmy pozostały poza wpływami politycznymi, żeby korporacje zajęły się zyskiem i przede wszystkim pilnowaniem czy przestrzegają praw, a nie żeby prowadziły własną politykę społeczną, klimatyczną czy jakąkolwiek inną.

ESG – uporządkowanie pewnego ładu

Adam Jędrzejczak, prezes zarządu, Danfoss Polska przyznał, że ESG nie polega tylko na raportowaniu. Z punktu przedsiębiorstwa, spółki ESG to jest nasza polityka. Żyjemy w pernamentnym kryzysie i takim wspólnym mianownikiem, który świat teraz stara się znaleźć jest ESG czyli uporządkowanie pewnego ładu. To drogowskaz działań dla firmy. Ta transparentność jest bardzo istotna dlatego, że ta konkurencyjność firm będzie ujawniona. Będzie oparta być można na wrażliwych wskaźnikach, ale też i bardzo jasnych jeśli chodzi o przyszłość.

Adam Jędrzejczak, prezes zarządu, Danfoss Polska

- Żyjemy w rozchwianym świecie i dla nas, spółki Danfaoss, istotne jest zachowanie konkurencyjności ale również tez i opłacalność. Stosując politykę ESG jesteśmy w stanie zdekarbonizować się. Mamy ponad 100 zakładów a kilkanaście z nich jest zeroemisyjnych. Radzimy sobie z pierwszym i drugim zakresem, natomiast jesteśmy również odpowiedzialni za cały łańcuch dostaw. Mówimy o małych i średnich przedsiębiorstwach, my jesteśmy dużym ale budując świadomość na rynku możemy mieć pozytywny wpływ – skomentował.

ESG to nie fanaberia, ani przymus. To przede wszystkim biznes

Tomasz Wika, członek zarządu, dyrektor ds. agrobiznesu, Bunge przyznał, że firma po części wyznaje zasadę, że ESG nie jest to fanaberia ani przymus, ale przede wszystkim biznes.

- Uważamy ze stosowanie ESG w naszej działalności przynosi wymierne korzyści – również finansowe. Jako korporacja dbająca o cały łańcuch, począwszy od pola aż do półki sklepowej, dbamy by cały proces produkcji był zrównoważony, ale przede wszystkim, by wszyscy uczestnicy łańcucha na każdy etapie na tym zarabiali. Przekonujemy rolników, żeby stosowali praktyki rolnictwa regeneratywnego. Mamy na końcu łańcucha świadomego klienta, dlatego chcemy żeby świadomość była również u rolnika. Chcemy by produkował efektywnie również z korzyścią dla niego – mówił panelista.

- Gdzieś jesteśmy również my – jako przedsiębiorstwo – poprzez stosowanie zasad ESG wymiernie obniżamy nasze koszty, chociażby poprzez zmniejszanie emocji gazów cieplarnianych. Dbamy o to, aby ten surowiec miał jak najmniejszą emisję gazów cieplarnianych. Dbamy o to, żeby produkt który dostarczamy klientowi finalnemu był taki jakiego od początku oczekiwał, żeby był usatysfakcjonowany – dodał.

Tomasz Wika, członek zarządu, dyrektor ds. agrobiznesu, Bunge

W całym procesie produkcji zarówno samego surowca, jaki i produktu finalnego firma nie zapomina o społeczeństwie. - Braliśmy udział w programie, gdzie z kujawskim pomagamy pszczołom, promując po części w tym rolnictwo regeneratywne. Dbamy o środowisko chociażby poprzez odbieranie olejów posmażalnych. Duże znaczenie przykładamy również do pracowników. Ważne jest to, żeby nasi pracownicy byli zadowoleni i mieli wymierny wkład w to co robią – przyznał Wika.

Uczestnik debaty przyznał, że raportowanie nie jest dla nas niczym nowy, to jest to co musimy robić od kilku lat.

Wdrożenie krajowych przepisów ws. ESG

- My jako firma nie możemy sobie pozwolić na czekanie wdrożenia krajowych przepisów. Grupa Polmlek eksportuje około 40 proc. produkcji. Jeśli nasi partnerzy, którzy te regulacje ESG przyjęli z wielu względów nie będą chcieli od nas kupować to zwyczajnie tracimy biznes. Nie możemy czekać, kiedy przepisy krajowe będą nas obowiązywać – mówił Marek Felbur, doradca zarządu ds. operacji finansowych i negocjacji bankowych, Grupa Polmlek.

- Już teraz staramy się dostosowywać do wymogów, bo sygnały odnoście wdrażania ESG od partnerów dostajemy już od jakiegoś czasu. Nie wszystko da się zrobić natychmiast, bo to są ogromne koszty. Na przykład nasz zakład w Lidzbarku Warmińskim już modernizujemy. Od trzech lat prowadzimy inwestycje związane z przejściem na niezależność energetyczną, żebyśmy mieli zasilanie z własnego źródła i doprowadzenie do zero emisyjności jeśli chodzi o CO2. Już widzimy ogromne zmiany, sięgające nawet 80 proc. Za dwa lata zakład będzie pasywny – zarówno energetycznie, oraz jeśli chodzi o emisje CO2 – przyznał panelista.

Jeśli patrzymy na ESG i komponent sieci poddostawców to zgodnie z konwencją z Kioto dziesięć lat temu farmerzy mieszający w Nowej Zelandii płacili najwyższe już wtedy podatki ze względu na emisje gazów cieplarniach wytwarzane przez stada krów i owiec. Tam nie ma wielkiego przemysłu – wystarczyło, że te miliony krów emitują gazy cieplarniane.

Marek Felbur, doradca zarządu ds. operacji finansowych i negocjacji bankowych, Grupa Polmlek

- Jak my teraz – jako mleczarnia – która co prawda nie ma wlanych krów, ale ma ponad 8 tysięcy dostawców z przeróżna świadomością, mamy spełnić zapisy tych dyrektyw? Jest to dla nas ogromy problem. Komponent trzeci będzie dla nas największym wyzwaniem – mówił Marek Felbur.

ESG to nie koszt, tylko inwestycja

Adam Jędrzejak wtrącił, iż z zeroemisyjności tworzy się mit, że jest to takie trudne i takie kosztowne. Po pierwsze ESG nie jest to koszt, tylko inwestycja więc jest to dochód. Trzeba na to patrzeć z punktu widzenia dochodu, a nie kosztu.

- Obecnie największym wyzwaniem dla firmy Danfoss dot. ESG jest trzeci zakres, czyli dotyczący naszych poddostawców. Czyli o zakupie towarów i usług a także ekspozycji naszych produktów – jak one będą wpływały na energochłonność. To co już wiemy to to, że 99,5 proc. emisji pochodzi z zakresu trzeciego. Największym wyzwaniem dla biznesu to właśnie trzeci zakres. Nie pierwszy i drugi bo my a nie odpowiadamy i jesteśmy w stanie to zaplanować i wyegzekwować. Właśnie dlatego tak ważna jest edukacja i uświadamianie całego łańcucha dostaw, poddostawców. Ważne jest, aby również oni mieli tą świadomość, żeby mieli to w DNA. Wydaje mi się, że jest to najtrudniejszy proces – mówił Adam Jędrzejak.

Andrea Riggio, General Manager, Central Europe, Whirpool Corporation zadał podstawowe pytanie, dotyczące tego, czy to wszystko jest dla spółki ważne.

- ESG jest to coś o czym musimy mówić, bo jest to narzędzie PR. Pytamy co poszczególne firmy uważają, że co jest ich obowiązkiem. Kiedy zacznie się budować strategie w firmie i członkowie zarządu uważają, że to jest ich misja, zaczynają planować i tworzyć grupy robocze. Mamy ogromna różnice pomiędzy podejściem gdzie ESG jest w dna firmy a podejściem kiedy mówimy o tym okazjonalnie. Druga sprawa to jak wyznaczać najważniejsze cele i na ile otwarcie się o tym mówi. Myślę, że firmy powinny dokonać wyborów, wyznaczyć cele i mówić o tym szeroko – nie w celach marketingowych, ale po to by zobowiązać się wobec interesariuszy i udziałowców. Po takich wypowiedziach nie można się z tego wycofać - mówił.

Andrea Riggio, General Manager, Central Europe, Whirpool Corporation

- Czasem niektóre inwestycje uda się szybko wykonać, a czasem są to inwestycje z późniejszym zwrotem. Jestem przekonany, że ESG jest jak inne trendy, takie jak ucyfrowienie, sztuczna inteligencja. Albo opanujemy tą rzecz i stanie się to naszą umiejętnością, albo wcześniej czy później będziemy poganiani przez przepisy i prawo. Wtedy może okazać się, że jesteśmy dinozaurem w naszym biznesie - dodał.

Wyzwania we wdrażaniu ESG

- Największym wyzwaniem dla nas jest przekazanie w dół łańcucha tego dna, które jest w naszej organizacji. Głęboko wierzymy, że to co robimy jest właściwe i chcemy to nasze „dna” przekazać niżej, naszym dostawcom. Dlatego stawiamy na edukację. Chciałby, żeby miks tego co robi firma Bunge i miks tego co musi robić w ramach ESG, był zrównoważony – skomentował Tomasz Wika.

Andrea Riggio powiedział, że największym wyzwaniem dla Whirpool Corporation jest to jak przekazać informacje konsumentom, by reputacja firmy stała się wyborem dla klienta.

- Trzeba edukować konsumentów, by myśleli w kategoriach ESG. Każdy troszczy się o planetę, ale zrobiliśmy badanie wśród konsumentów i w rzeczywistości 50 proc. ludzi nie dopuszcza do siebie faktu, że ten problem istnieje. Jeśli chodzi o wybory zakupowe konsumenci nie patrzą to na z perspektywy oszczędności dla siebie w odróżnieniu od tego co stanowi wpływ na planetę – mówił.

Marek Felbur przyznał, że grupa Polmlek jest za wprowadzanymi regulacjami, ponieważ nasze dzieci wnuki będą dalej żyły w tym świecie.

- Jednak nie bez powodu kupiliśmy mleczarnię w Maroku bo dla nas rynek afrykański i arabski jest bardzo dużym odbiorcą naszych wyrobów. Jak nie będziemy konkurencyjni przez to co się dzieje teraz w Unii Europejskiej to być może będzie to dla nas odskocznia i kontynuacja biznesu w trochę innym otoczeniu, nie tak uregulowanym – przyznał panelista.

Grupa Polmlek nie przenosi się do Maroka, zostaje w Polsce bo jest to dla firmy rynek podstawowy.

- Żeby pokazać skalę tego biznesu to Polska jest to 9,5 mld a Maroko 0,5 mld, ale być może, że pewne bariery będzie nam łatwiej przeskoczyć jako eksporterowi na tamte rynki, nie będziemy musieli konkurować z produktami, które nie są produkowane w Unii z cenami unijnymi na rynkach arabskich i afrykańskich. To jest nasz wybór, nie uciekamy. Chcemy, żeby ESG funkcjonowało w pełni ale stwarzamy sobie trochę inne pole manewru – podsumował.

