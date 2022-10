ESG ważnym tematem PRECOP 27

Autor: inf. pras.

Data: 12-10-2022, 11:39

Polityka ochrony klimatu i dążenie do zrównoważonej produkcji to czynnik gruntownie zmieniający warunki prowadzenia biznesu. ESG nie jest trendem, lecz stylem pracy i filozofią leżącą u podstaw prowadzenia firm i instytucji. Czy warto być liderem zmiany? Kto przedkłada perspektywę długoterminową ponad doraźnym zyskiem? O tym rozmawiać będą prelegenci konferencji PRECOP 27 (18 i 19 października br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach). To już ostatnie dni, aby zarejestrować swój udział w wydarzeniu.

ESG ważnym tematem PRECOP 27. fot. shutterstock