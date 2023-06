Biznes i technologie

Estonia: Ekspert: wojna na Ukrainie może się zakończyć zaskakująco szybko

Autor: PAP

Data: 20-06-2023, 18:58

Wojna na Ukrainie może się zakończyć zaskakująco szybko, ocenił we wtorek Ivo Juurvee z estońskiego Międzynarodowego Centrum Obrony i Bezpieczeństwa. Ekspert dodał, że ukraiński wywiad i jego sojusznicy, głównie Amerykanie, lepiej rozumieją to, co robi rosyjska armia, niż sami Rosjanie.