Biznes i technologie

Estonia: Media: słaby rubel pobudza transgraniczny handel

Autor: PAP

Data: 17-08-2023, 17:21

Niedawny spadek wartości rosyjskiego rubla zachęca mieszkańców wschodniej Estonii do zakupów za granicą, gdzie ceny są obecnie znacznie niższe. Chociaż to praktyka znana od lat, teraz jednak konsumenci muszą uważać na to, czy kupowane w Rosji produkty nie są objęte sankcjami - zauważa estońska telewizja ERR.