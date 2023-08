Biznes i technologie

Estonia: Premier: nie zamierzam podawać się do dymisji; handel z Rosją towarami nie objętymi sankcjami to kwestia moralna

Autor: PAP

Data: 26-08-2023, 12:34

Nie zamierzam podawać się do dymisji i nadal sprawuję urząd premier Estonii, by walczyć o wolność naszego kraju i Ukrainy; będę robić to nadal - powiedziała w rozmowie z telewizją ERR estońska premier Kaja Kallas. Komentując sprawę powiązań jej męża z biznesem rosyjskim dodała, że "handel z Rosją towarami nie objętymi sankcjami to kwestia moralna".