Euler Hermes o eksporcie żywności: sytuacja zmienia się dynamicznie. Sporo niewiadomych

Eksport - nie tylko żywności - zależny jest od wielu czynników, które nie występują w obrocie na krajowym rynku. Co prawda większość trafia do UE, gdzie nie ma granic, chyba że…. Zostały przywrócone w czasach pandemii.

- Transport po początkowym paraliży odżywa, ale nadal daleko w tym względzie do normalności. Niestety pierwotne ograniczenia na granicach, powoli znoszone, zastąpią wkrótce kolejne utrudnienia dla naszych przewoźników, czym w istocie jest Pakiet Mobilności. Regulacja na poziomie UE ma normować, regulować etc., a de facto zmniejszać konkurencję na rynku przewozów międzynarodowych i kabotażu wewnątrz Unii. To, co już jakiś czas temu wprowadziły poszczególne państwa na drodze administracyjnej obecnie stanie się podobną normą europejską, podnoszącą już prawdopodobnie od wakacji ceny transportu, a więc i eksportu - mówi Tomasz Starus, członek zarządu Euler Hermes.

Jak podkreśla ekspert, polskie rolnictwo i przemysł spożywczy są jednym z sektorów o największym udziale w polskim eksporcie – rynek wewnętrzny dawno jest dla nich niewystarczający, transport jest więc kluczowy. - Konkurencyjność cenową polskiej żywności może w pewnym stopniu niwelować wzrost kosztów jej transportu drogowego. Niestety, duży obecnie wzrost kosztów frachtu morskiego utrudnia eksport na dalsze niż europejskie rynki. Transport kolejowy do Azji, nawet jeśli możliwy (zgłaszane są możliwości przewozu do Chin koleją) zastosowany może być głównie dla towarów mniej wrażliwych, o długim terminie przydatności do spożycia, a to w dużym stopniu wyklucza mięso i nabiał - mówi Tomasz Starus.

Europę czeka fala protekcjonizmu. W Polsce już się zaczęło

Ekspert Euler Hermes tłumaczy, że eksport mięsa na rynki pozaeuropejskie, a zwłaszcza tak perspektywiczne azjatyckie, został wstrzymany po wykryciu w Polsce ASF i ptasiej grypy.

- Branża mięsna dotknięta jest ponadto zamknięciem w całej niemal Europie sektora HoReCa, co odczuwają także dostawcy napojów, słodyczy czy nabiału. Zaopatrywanie na wynos generuje tylko część normalnych obrotów, w skali całej branży nie więcej niż 20-30%. Po ponownym otwarciu gastronomii i hotelarstwa popyt na ich produkty/usługi nie tylko nie zrekompensuje utraconych obrotów, ale z powodu niepewności i oszczędności konsumentów nie powróci zapewne szybko do wcześniejszego poziomu. Zmierzymy się więc wkrótce z nadprodukcją żywności, tym bardziej iż wygląda na to, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać rosnącego protekcjonizmu w Europie - tłumaczy Tomasz Starus.