Euler Hermes ogłasza kluczowe zmiany w zarządzie

Euler Hermes, wiodący światowy ubezpieczyciel kredytów kupieckich, ogłasza kluczowe zmiany w Zarządzie i Kierownictwie Regionalnym. Kryzys Covid-19 potwierdził decydującą rolę ubezpieczeń kredytowych w podtrzymaniu światowego handlu, a Euler Hermes zamierza wesprzeć firmy w powrocie do normalności w tych ciągle niepewnych czasach.

Data: 25-05-2021, 14:29

Niniejsze nominacje odzwierciedlają ambicję firmy, aby towarzyszyć swoim klientom w nowym cyklu wzrostu i dalej wyznaczać standardy dla najlepszej w swojej klasie obsługi klienta.

Michele Pignotti, członek Zarządu Grupy odpowiedzialny za Zarządzanie Rynkiem, Handel i Dystrybucję, odejdzie z firmy 20 czerwca 2021 r., by podjąć nowe wyzwania w Solunion1 w Hiszpanii. Michele dołączył do zespołu Euler Hermes w 2004 r. Pełniąc funkcję Dyrektora Generalnego we Włoszech, Dyrektora Regionu MMEA i Dyrektora Grupowego ds. Zarządzania Rynkiem, Handlu i Dystrybucji, rozwinął on wizerunek marki Euler Hermes poprzez nowy model obsługi klienta i marketing cyfrowy, a także przyczynił się do wygenerowania rentownego wzrostu we wszystkich liniach biznesowych.

Anil Berry został mianowany członkiem Zarządu odpowiedzialnym za Zarządzanie Rynkiem, Handel i Dystrybucję ze skutkiem od 21 czerwca 2021 r. Anil posiada tytuł BA Ekonomii, Prawa i Statystyki uzyskany na University of East Anglia. Do zespołu Euler Hermes dołączył w 1997 r. piastując stanowiska w obszarach Akceptacji Ryzyka, Zarządzania Klientami i Dystrybucją Brokerską w Wielkiej Brytanii. Został on Dyrektorem Generalnym odpowiedzialnym za działalność w rejonie Zatoki Perskiej, Dyrektorem ds. Dystrybucji w regionie APAC (Region Azji i Pacyfiku), a następnie objął stanowisko Dyrektora Generalnego World Agency Euler Hermes, który to udało mu się znacznie rozwinąć.

Frédéric Bizière, członek Zarządu Grupy odpowiedzialny za Ocenę Ryzyka Kredytowego i Reasekurację, odejdzie z firmy 20 czerwca 2021 r., by podjąć nowe wyzwania w Grupie Allianz. Na przestrzeni ostatnich 23 lat przyczynił się znacząco do rozwoju i sukcesu Euler Hermes w jego strategicznych obszarach działalności w Grupie, gdzie piastował kilka stanowisk w Zarządzie będąc odpowiedzialnym za Ryzyko, Finanse, Zarządzanie Rynkiem, Handel i Dystrybucję.

Fabrice Desnos został mianowany członkiem Zarządu odpowiedzialnym za Ocenę Ryzyka Kredytowego, Szkody, Odzyskiwanie Należności i Reasekurację ze skutkiem od dnia 21 czerwca 2021 r. Fabrice posiada tytuł magistra inżyniera uzyskany w Ecole Centrale de Lyon oraz magistra Ekonomii i Finansów Sciences Po. Do firmy dołączył w 1996 r. i działał na wyższych kierowniczych stanowiskach w zakresie finansów w Wielkiej Brytanii i Francji. W latach 2008-2012 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego ds. Wielkiej Brytanii i Irlandii, a w latach 2012-2016 Dyrektora Generalnego ds. APAC (Region Azji i Pacyfiku), po czym został Dyrektorem Generalnym ds. Regionu Europy Północnej w 2016 r., kierując działalnością w piętnastu krajach w kierunku wzrostu przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu satysfakcji klienta.

Milo Bogaerts zastąpi Fabrice'a Desnosa na stanowisku Dyrektora Generalnego ds. Regionu Europy Północnej z dniem 1 czerwca 2021 r. Milo posiada tytuł MBA ekonomii nadany przez TiasNImbas Business School. W pierwszych latach jego pracy w Euler Hermes od 1998 do 2007 r. pełnił funkcję Kierownika ds. Kluczowych Klientów, a następnie został Dyrektorem Interpolis Credit Insurance2. Powrócił do Euler Hermes w 2012 r. i objął stanowisko Dyrektora Generalnego w Holandii, a następnie Dyrektora ds. Zarządzania Rynkiem, Handlem i Dystrybucją na Europę Północną. Jako Dyrektor Generalny Euler Hermes na Wielką Brytanię i Irlandię od roku 2017 Milo odmienił wyniki biznesowe pod względem sprzedaży, podnosząc podstawowe wyniki i zwiększając jednocześnie produktywność.

Holger Schäfer zastąpi Anila Berry'ego na stanowisku Dyrektora Generalnego World Agency Euler Hermes z dniem 1 lipca 2021 r. Holger posiada 36-letnie doświadczenie w Grupie Allianz. Piastował różne wyższe stanowiska kierownicze, w tym odpowiadał na poziomie globalnym za Sprzedaż i Dystrybucję w AGSC operując z Niemiec i Londynu. Następnie jako Dyrektor Generalny kierował AGSC Australia/Nowa Zelandia. Do Euler Hermes dołączył obejmując stanowisko Dyrektora Regionu Azji i Pacyfiku w roku 2016, gdzie zapewnił znaczący wzrost i poprawę rentowności dzięki podniesieniu jakości portfela w dwunastu krajach APAC.

Paul Flanagan zastąpi Holgera Schäfera na stanowisku Dyrektora Generalnego Regionu APAC (Azji i Pacyfiku) z dniem 1 lipca 2021 r. Paul dołączył do Euler Hermes 30 lat temu, pracując w tamtym czasie dla Trade Indemnity PLC, gdzie był członkiem zespołu finansowego. W 1998 r. przejął działy Finansowy i Operacyjny, a następnie został Dyrektorem ds. Ryzyka, Informacji, Szkód i Odzyskiwania Należności w Wielkiej Brytanii. W 2007 r. z powodzeniem przeprowadził Euler Hermes Kanada przez globalny kryzys finansowy, jednocześnie utrzymując udział w rynku i wzrost. W 2010 r. Paul został Regionalnym Dyrektorem ds. Ryzyka na Europę Północną, a w 2016 r. objął stanowisko CEO i Prezesa Zarządu TU w Polsce, gdzie przywrócił rentowność i wzrost.

- Pragnę gorąco podziękować Frédéricowi i Michele'owi za ich niezwykły wkład w sukces firmy na przestrzeni lat i życzę im powodzenia na ich nowych stanowiskach. Z wielką przyjemnością witam Anila, Fabrice'a, Milo, Holgera i Paula w naszym Zespole Kierowniczym. Wszyscy oni wnoszą bogate doświadczenie międzynarodowe i praktyczne. Dzięki ich wizji i energii nasza firma wzniesie się na wyższy poziom, pomogą nam wrzucić kolejny bieg na naszej drodze ku rozwojowi i transformacji, a także wesprzeć naszych klientów w nadchodzących czasach odbudowy gospodarczej - powiedziała Clarisse Kopff, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Grupy Euler Hermes.