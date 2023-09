Biznes i technologie

Euro w piątek po 4,61 zł, dolar po 4,32 zł, frank po 4,78 zł

Autor: PAP

Data: 22-09-2023, 07:19

W piątek po godz. 7 rano euro osłabiało się wobec złotego o 0,05 proc., do 4,61 zł. Zniżkował również frank szwajcarski - o 0,01 proc., do 4,78 zł. Z kolei dolar amerykański umacniał się w stosunku do polskiej waluty o 0,04 proc., do ponad 4,32 zł.