Euro w przedziale 4,47-4,50 złotego

W najbliższych dniach kurs EUR/PLN powinien pozostać w korytarzu wahań pomiędzy 4,47 a 4,50 - powiedział PAP Biznes analityk rynków finansowych BNP Paribas Wojciech Stępień. Jego zdaniem, rentowności obligacji 10-letnich mogą testować poziom 2,0 proc. jednak nie powinny wzrosnąć powyżej niego.

Data: 27-05-2021, 17:42

"Zakładam, że kurs EUR/PLN na poziomie 4,47-4,50 będzie nam towarzyszyć przynajmniej do wtorkowych danych o inflacji, a kluczowym wydarzeniem będzie posiedzenie RPP, które wyjaśni nam trochę przyszłość złotego. Najbliższy odczyt inflacji będzie o tyle ważny, że jeżeli nastąpi kolejne zaskoczenie na plus, to będzie ono stanowić czynnik przekonujący rynek o zbliżających się podwyżkach. Bardzo wysoka inflacja może pozwolić na umocnienie złotego" - ocenił analityk rynków finansowych BNP Paribas, Wojciech Stępień.

We wtorek GUS przedstawi szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług w maju. W kwietniu inflacja CPI wyniosła 4,3 proc. rdr, w marcu wskaźnik znajdował się na poziomie 3,2 proc.

Najbliższe posiedzenie RPP zostało zaplanowane na 9 czerwca.

W czwartek po południu kurs EUR/PLN tracił 0,3 proc. do poziomu 4,486, wcześniej w ciągu dnia zbliżał w pewnym momencie do 4,480. Złoty umocnił się także do dolara oraz franka szwajcarskiego. USD/PLN zniżkował po południu o 0,34 proc. do 3,678, CHF/PLN o 0,5 proc. do 4,088.

"Głównym czynnikiem, który podczas czwartkowej sesji wpływał na złotego były oczekiwania zmiany komunikacji ze strony NBP, która mogłaby potwierdzić oczekiwania dotyczące podwyżki stóp procentowych. Rynek wycenia z dużym prawdopodobieństwem podwyżki stóp w tym roku. Chociaż zmiana w oficjalnej retoryce Narodowego Banku Polskiego jeszcze nie nastąpiła, to za taki sygnał rynek uznał środowy skup NBP. Nie było żadnego oficjalnego potwierdzenia tego, na ile bank centralny rzeczywiście zaczyna ograniczać QE, pojawiły się jednak wątpliwości, czy nie jest to początek wycofywania się NBP z działań związanych z łagodzeniem skutków pandemii w gospodarce" - powiedział.

Na środowym przetargu outright buy Narodowy Bank Polski odkupił dwie serie obligacji BGK łącznie za 2 mld zł, z czego papiery FPC0328 za 1,74 mld zł i FPC0630 za 0,29 mld zł. Przed przetargiem NBP deklarował odkup do 8 serii papierów za maksymalnie 5 mld zł.

Na wcześniejszym przetargu 12 maja, bank centralny skupił 10 serii obligacji łącznie za 7,97 mld zł, z czego 8 serii obligacji skarbowych za 7,7 mld zł i 2 serie papierów BGK za 0,3 mld zł.

RYNEK DŁUGU

Podczas czwartkowej sesji rentowności 10-latek wzrosły o 5,7 pb do 1,91 proc., obligacji 5-letnich wzrosły o 6 pb do 1,28 proc., a 2-letnich o 6,7 pb do 0,28 proc.

"Rynek długu stara się zdyskontować spodziewane zakończenie QE. Myślę, że pozytywnym sygnałem jest to, że rentowności nie wzrosły do poziomów, które notowane były ponad tydzień temu. Wydaje mi się, że także tu kluczowymi wydarzeniami będą odczyt inflacji 31 maja oraz posiedzenie RPP w drugim tygodniu czerwca. Uważam, że rentowności 10-latek mogą testować poziomy w okolicy 2 proc., ale raczej nie wzrośniemy powyżej" - powiedział analityk BNP Paribas Wojciech Stępień.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zyskały 3,7 pb do 1,61 proc., a niemieckich 3,1 pb do -0,173 proc.