Akcja charytatywna, zagraniczna podróż czy nowy, oryginalny projekt biznesowy. Zrzutka.pl to znana platforma crowdfundingowa, która pomaga organizować internetowe zbiórki pieniężne na dowolny cel. Od teraz z jej wsparcia będą mogli korzystać także internauci z krajów unijnych.

Zrzutka.pl stworzyła anglojęzyczną wersję platformy i rusza na podbój rynków unijnych/Fot. zrzutka.pl

Anglojęzyczna wersja zrzutka.pl rusza na podbój unijnych rynków

Dlaczego władze 4fund.com właśnie teraz postanowiły poszukać zysków za granicą?

4fund kontra konkurencja. Czym polska platforma różni się od innych podmiotów działających w Europie?

Polski crowdfunding na zagranicznych rynkach

Zrzutka.pl to obecnie największa w naszym kraju platforma służąca do organizowania zbiórek internetowych. 4fund.com anglojęzyczna wersja projektu stworzona z myślą o rynkach zagranicznych właśnie rozpoczyna międzynarodową ekspansję. Decydując się na ten biznesowy manewr władze firmy przeanalizowały kondycję crowdfundingu zarówno w Polsce jak i w ujęciu globalnym.

W Polsce rynek finansowania społecznościowego skurczy się około 10% i będzie wart w 2023 roku niespełna miliard złotych. Podczas, gdy wartość globalnego rynku crowdfundingu w tym roku będzie na poziomie 15,5 miliardów dolarów, czyli około 62 miliardów złotych, przy dynamice na poziomie 16%. Estymuje się, że w 2027 roku wartość tego rynku zbliży się do 28 miliardów dolarów, tj. około 112 miliardów złotych. - mówi Tomasz Chołast, członek zarządu zrzutka.pl.

Inspiracją i zachętą dla twórców 4fund.com była droga innych znanych polskich marek, m.in. takich jak InPost, Kazar, Inglot czy Orlen, które również zdecydowały się otworzyć na rynki zagraniczne i odniosły sukces.

Wyzwania w czasach kryzysu. Dlaczego 4fund postanowiło przekroczyć granice?

Dlaczego Spółka właśnie teraz postawiła na dynamiczny rozwój anglojęzycznej wersji platformy? Niestety liczba niewypłacalnych przedsiębiorstw w Polsce systematycznie rośnie. Tylko w pierwszej połowie 2023 roku upadłość ogłosiło prawie tyle samo firm, co w ciągu całego poprzedniego roku, co oznacza, że liczba bankrutujących biznesów wzrosła do poziomu 92%. Trudna sytuacja gospodarcza przekłada się na spowolnienie polskiego przemysłu. W lipcu 2023 roku wskaźnik PMI wyniósł zaledwie 43,5 pkt. Dlatego kryzys gospodarczy w naszym kraju zmobilizował właścicieli 4fund.com do szukania zysków poza jego granicami.

Biznesowy podbój rynków unijnych. Jak polska platforma wypada na tle konkurencji?

Zagraniczna wersja platformy jest od teraz dostępna dla użytkowników z krajów Unii Europejskiej. 4fund.com umożliwia organizowanie zbiórek na dowolny cel nie pobierając za tę aktywność opłat i prowizji.

Planujemy stopniowe wychodzenie z promocją portalu na kolejne kraje, zaczynając od Irlandii, a następnie skupimy się na działaniach w Niemczech - dodaje Tomasz Chołast, członek zarządu i współzałożyciel zrzutka.pl.

Na globalnym rynku finansowania społecznościowego konkurencja jest spora. Z danych zgromadzonych przez Crunchbase wynika, że osoby ogłaszające zbiórki mogą obecnie korzystać ze wsparcia około 3,5 tysiąca platform. Jednak większość tych firm zwykle pobiera od organizatorów prowizję wynoszącą od 5 do 15%. Co więcej wypłata zgromadzonych środków może potrwać około 14 dni, bo większość platform nie posiada licencji instytucji płatniczej i musi korzystać z pomocy podmiotów zewnętrznych.

Dlatego wychodzimy do wszystkich organizatorów zbiórek online w całej Unii Europejskiej z naszym modelem, w którym my sami, jako portal umożliwiamy prowadzenie zbiórek oraz posiadamy status PSP tj. instytucji płatniczej - mówi Krzysztof Ilnicki, CTO i wiceprezes zrzutka.pl

4fund funkcjonuje na takich samych zasadach jak zrzutka.pl, z tą różnicą, że operacje finansowe realizowane są w euro. Zbiórka może zostać zorganizowana na dowolnie wybrany cel, pod warunkiem, że jest on zgodny z obowiązującym w Polsce prawem i regulaminem portalu. Wpłaty obsługiwane są przez MasterCard, Visa, Google Pay i Apple Pay. Platforma nie pobiera prowizji ani od inicjatorów, ani od osób wpłacających.