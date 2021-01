Europa przedłuża ograniczenia epidemiczne i wprowadza nowe; w wielu krajach godzina policyjna

W Europie państwa przedłużają ograniczenia mające powstrzymać pandemię koronawirusa. Anglia wprowadziła kolejną kwarantannę, nie podając do kiedy dokładnie będzie obowiązywać. Nowe ograniczenia, na razie do końca stycznia, obowiązują w Niemczech. W części Słowacji do pracy będzie można pójść tylko z negatywnym wynikiem testu.