Europa przedłuża restrykcje: Wydłużone lockdowny, godzina policyjna, zawieszone nabożeństwa

W Niemczech we wtorek (19.01) po raz kolejny przedłużono obowiązującą w tym kraju od połowy grudnia narodową kwarantannę - ma potrwać do 14 lutego. Jednak jeszcze w zeszłym tygodniu prominentni niemieccy politycy, w tym kanclerz Angela Merkel, mówili, że obostrzenia mogą potrwać przez kolejne 2-3 miesiące - donoszą media.

Rząd federalny i władze krajów związkowych zgodziły się, że co najmniej do 15 marca pracodawcy będą musieli umożliwić swoim pracownikom pracę zdalną wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Wcześniej było to tylko zalecane. Obowiązują także nowe zasady związane z noszeniem maseczek. Na terenie całych Niemiec w komunikacji miejskiej i w sklepach trzeba używać maseczek medycznych lub maseczek z filtrem. Do połowy lutego utrzymane zostaną obowiązujące już wcześniej ograniczenia, m.in. zamknięcie sklepów niesprzedających podstawowego asortymentu, zakładów usługowych, placówek kultury, barów i restauracji czy nauka zdalna dla większości uczniów. W najbardziej dotkniętych epidemią regionach mogą być wprowadzane dodatkowe obostrzenia, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się mieszkańców. Np. w Bawarii wprowadzono trwającą od godz. 21 do 5 rano godzinę policyjną.

W Holandii od soboty (23.01) między godz. 21 a 4.30 rano obowiązuje godzina policyjna. To ograniczenia potrwa co najmniej do 9 lutego. Godzinę policyjną w Holandii wprowadzono po raz pierwszy od czasów II wojny światowej - przypominają media. Za niezastosowanie się do nakazu pozostania w domu grozić będzie mandat w wysokości 95 euro. Mieszkanie będzie jednak można opuścić w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, np. udając się do pracy. Będzie też można wyprowadzać na smyczach psy. W całej Holandii do 9 lutego obowiązuje ścisła kwarantanna. Nauczanie w szkołach odbywa się zdalnie. Zamknięte są restauracje, zakłady usługowe, lokale rozrywkowe i sklepy z innymi niż najpotrzebniejsze towarami. Rząd zaleca pracę zdalną tam, gdzie tylko jest to możliwe, a także powstrzymywanie się od podróży po kraju i za granicę. W domach można przyjmować maksymalnie dwóch gości.

Konferencja Episkopatu Portugalii zawiesza od niedzieli (24.01) odprawianie mszy świętych, nabożeństw i uroczystości, z wyjątkiem pogrzebów, w kościołach tego kraju. "Ta decyzja wynika z nakazu moralnego dla wszystkich obywateli, w tym szczególnie dla chrześcijan, w obliczu nasilającej się epidemii koronawirusa" - tłumaczyli portugalscy biskupi.