European Logistics Investment razem z Panattoni wynajęli 45 000 m kw. w Rudzie Śląskiej

Platforma European Logistics Inwestment – należąca do Madison International Realty, Redefine Properties oraz Griffin Real Estate – skutecznie realizuje swoje cele, a dzięki współpracy z Panattoni, jako strategicznym partnerem, cały czas dynamicznie się rozwija. W skład platformy wchodzi 16 parków dystrybucyjnych o łącznej powierzchni blisko 480 000 m kw.. Zlokalizowane są w najważniejszych regionach logistycznych w Polsce - w Warszawie, Łodzi, Krakowie oraz na Górnym Śląsku, gdzie budowany jest Panattoni Park Ruda Śląska II. Inwestycja o łącznej powierzchni 57 000 m kw. ma już dwóch najemców LATEX Opony SA i Dywidag, którzy zajmą łącznie 45 000 m kw. LATEX Opony SA – jeden z liderów branży dystrybucji opon i felg – wprowadził się do kompleksu już w czerwcu br. zajmując ok. 21 000 m kw. w ramach pierwszego powstającego budynku. Nowa lokalizacja stanie się głównym magazynem firmy na Śląsku. Powierzchnia została odpowiednio zabezpieczona i dostosowana do składowania opon - budynek został przygotowany pod kątem gęstości obciążenia ogniowego, zwiększona została odporność pożarowa, a na terenie obiektu zostały zamontowane dodatkowe tryskacze. Kolejnym najemcą jest Dywidag, który w IV kwartale br. zajmie cały drugi budynek parku o powierzchni 24 000 m kw. gdzie będzie wytwarzać systemy geotechniczne, sprężania, a także podwieszenia wantowe. Część biurowo-socjalna zajmie aż 1400 m kw., zaś produkcja będzie realizowana na powierzchni 22 500 m kw., którą Panattoni przygotuje pod wymagające procesy technologiczne oraz pracę ludzi. Realizacje dla obu najemców spełnią wymagania certyfikacji BREEAM na poziomie Very Good.

Inwestycję w Rudzie Śląskiej i kooperację w ramach European Logistics Investments (ELI) komentuje Robert Dobrzycki, CEO Panattoni: „Podejmując współpracę z Griffin Real Estate mieliśmy ambicję stworzenia wiodącej platformy logistycznej w Europie. W osiągnięciu celu konieczna jest obecność w takich lokalizacjach jak Śląsk. Województwo o największej populacji w kraju (4,7 mln). Atrakcyjność tego regionu odczuwamy zarówno my, jak i cały rynek. Tylko w I kw. br. wynajęliśmy 145 000 m kw. W skali kraju w pierwszych trzech miesiącach br. Śląsk osiągnął wynik 560 000 m kw. budowanej powierzchni oraz 19 proc. krajowego wolumenu transakcji najmów, plasując się w obu zestawieniach tylko za rynkiem warszawskim. To stawia doskonałe fundamenty do rozwoju naszej platformy”.

Panattoni Park Ruda Śląska II to dwa budynki magazynowe klasy A o powierzchni 55 990 m kw. odpowiadający na potrzeby klientów z różnych branż. Oferuje elastyczne warunki kształtowania modułów magazynowych i biurowych zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Powierzchnia kompleksu może zostać przeznaczona zarówno do magazynowania, jak i lekkiej produkcji. Park wyposażony jest w wygodne place manewrowe, bramy „zero” oraz oświetlenie LED.