European Tech and Start-up Days już po raz szósty

European Tech and Start-up Days. Już po raz szósty Katowice zabłysną na start-upowej mapie Polski podczas spotkania twórców globalnych marek, biznesowych wizjonerów i odkrywców – #ETSD2021.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 08-09-2021, 18:21

European Tech and Start-up Days odbędą się już po raz szósty. fot. PTWP

European Tech and Start-up Days już po raz szósty

Katowickie European Tech and Start-up Days to unikatowe spotkanie adresowane do młodych, innowacyjnych przedsiębiorców, które towarzyszy największej imprezie biznesowej Europy Centralnej - Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu. Kulminacyjnym punktem wydarzenia jest konkurs Start-up Challenge. Autorzy najciekawszych pomysłów na biznes mogą dzięki niemu dotrzeć ze swoimi propozycjami do przedstawicieli dużych firm i korporacji.

Podczas European Tech and Start-up Days będziemy dyskutować między innymi o obliczach rozwoju innowacyjnych technologii medycznych, technologiach pozwalających pokonywać bariery oraz ograniczenia, sztucznej inteligencji, handlu w erze cyfrowej, perspektywicznych kierunkach rozwoju inwestycji czy finansowaniu innowacyjności w polskiej gospodarce.

European Tech and Start-up Days - najciekawsze sesje:

Polecamy sesje:

20 września 2021 r., 14.30-15.00

Oblicza rozwoju innowacyjnych technologii medycznych

Model finansowania badań nad nowymi technologiami medycznymi w Polsce. Badania kliniczne w Polsce. Rynek start-upów medycznych – kraj, Europa, świat.

20 września 2021 r. 15.00-15.30

Od przemysłu do apteki – rynek farmaceutyczny w czasach koronawirusa

Wpływ pandemii na politykę lekową i funkcjonowanie przemysłu farmaceutycznego – wybrane zagadnienia. Rozwój nowoczesnych technologii lekowych w Polsce – potencjał i bariery. Przemysł farmaceutyczny na gospodarczej mapie kraju.

20 września 2021 r. 15.30-16.00

E-zdrowie w dobie COVID-19 – wymuszone przyspieszenie cyfryzacji sektora medycznego

Osiąganie cyfrowej dojrzałości polskiej ochrony zdrowia – na jakim etapie jesteśmy? E-zwolnienie, e-recepta, e-skierowanie, Internetowe Konto Pacjenta i co dalej? Elektroniczna dokumentacja medyczna – gromadzenie, wymiana, korzyści dla systemu, placówek i pacjentów.

20 września 2021 r. 16.30-18.00

Czas chmury

Technologie chmurowe w kontekście cyfrowego przyspieszenia. Biznes zdalnie i na żądanie. Migracja do chmury. Rynek – jego struktura i rozwój, nowe modele, nowe zastosowania, potencjał rozwiązań.

21 września 2021 r. 9.30-11.00

Digitalizacja i cyfryzacja

Transformacja cyfrowa gospodarki. Akceleracja i co dalej? Czy/jak pandemia weryfikuje postęp technologiczny? Jakie technologie zdały egzamin, czego się o nich nowego dowiedzieliśmy? Na jakie aspekty cyfryzacji należy zwrócić szczególną uwagę w popandemicznych realiach? Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021 w Katowicach.

Polska centrum debaty o przyszłości świata cyfrowego – Szczyt Cyfrowy ONZ IGF 2021 (6-10 grudnia 2021, MCK - Katowice)

21 września 2021 r. 9.30-11.00

Inwestowanie w przyszłość

Hot or not ‒ technologie, branże, sektory zyskujące na znaczeniu. Perspektywiczne kierunki rozwoju inwestycji. Zielona energia, MedTech, AI, technologie kosmiczne ‒ gdzie będzie lokowany kapitał?

21 września 2021 r. 11.30-13.00

Sztuczna inteligencja

Nie tylko machine learning – jak i czego uczą się maszyny? Zaawansowana AI na małych zbiorach danych – rozwój i perspektywy. Potrzebne regulacje, ale jakie? Pomysły na legislację dotyczącą rozwoju, wdrażania i bezpieczeństwa sztucznej inteligencji. Porozmawiaj z maszyną – jak sztuczna inteligencja radzi sobie z językiem naturalnym. Potencjał AI nad Wisłą w biznesie i ośrodkach naukowych.

21 września 2021 r., 11.30-13.00

Cyfrowa fabryka. Przemysł 4.0 – faza realizacji

Między brakiem środków a koniecznością. Nowoczesność skutecznym lekarstwem na kryzys. Rola, postępy i ograniczenia robotyzacji we współczesnym świecie. Przemysł w wersji online. Cyfrowy bliźniak. Komunikacja maszyn, systemów i ludzi. Doświadczenia liderów.

21 września 2021 r. 11.30-13.00

Finansowanie innowacyjności w polskiej gospodarce

Wsparcie publiczne i prywatne – optymalne mechanizmy, sprawdzone modele, dobre praktyki. Inwestorzy i fundusze wyspecjalizowane we współpracy z biznesem opartym na wiedzy. Sztuka zarządzania ryzykiem. Innowacje w sektorze wysokich technologii.

21 września 2021 r. 11.30-13.00

Handel ery cyfrowej. Zrównoważony e-handel

Handel ery cyfrowej

Technologia na usługach handlu, czyli sztuczna inteligencja rozdaje karty. Cyfrowo lojalny – dane wiedzą lepiej, co konsument chce kupić. Social commerce, czyli jeszcze łatwiejsze e-zakupy. Omnichannel – wielokanałowa komunikacja, obsługa, sprzedaż.

Zrównoważony e-handel

Zrównoważone zakupy wyzwaniem nowej ery konsumpcjonizmu. Ekologiczne produkty, opakowania i towary z drugiej ręki. Przyjazny dla klimatu łańcuch dostaw: magazyny, maszyny paczkowe i kurierzy walczą o niską emisję. Zielona logistyka – zielone magazyny. Nowe lokalizacje magazynowe i technologie.

21 września 2021 r. 11.30-13.00

Prezentacje 18 finalistów konkursu Start-up Challenge w 6 kategoriach konkursowych

Start-up Challenge

Wyróżnienia dla najciekawszych rozwiązań zgłoszonych w jednej z sześciu kategorii branżowych konkursu na innowacyjny produkt, technologię, model biznesowy lub zoptymalizowany istniejący proces. Zwycięzcy swoich kategorii otrzymają tytuł „Start-up Challenge Winner".

Program akceleracyjny i mentoringowy dla startupów – InCredibles

21 września 2021 r. 13.30-15.00

Wodór – paliwo przyszłości

Futurologia czy koń, na którego trzeba postawić już dziś? Wodór następcą węgla? Szary albo zielony. Opinie i oczekiwania – od energetyki przez transport i hutnictwo po górnictwo. Jak racjonalnie i efektywnie wspierać rozwój technologii wodorowych? Od laboratorium do skali przemysłowej i komercjalizacji osiągnięć technologii gotowych do zastosowania na skalę przemysłową. Wodór jako stabilizator energetyki opartej na OZE.

21 września 2021 r. 13.30-15.00

Technologia, zarządzanie, człowiek

Automatyzacja procesów biznesowych i jej skutki. Nowe zadania związane z przejmowaniem prostszych aspektów produkcji przez technologie. Nowe kluczowe kompetencje, zmiany w zarządzaniu na rynku pracy i w strukturze społecznej, edukacji. Konieczne nowe regulacje? Kwestia odpowiedzialności i decyzyjności.

21 września 2021 r. 13.30-14.15

Internet Rzeczy (IoT)

Praktyczne zastosowania i nowe możliwości. 5G i inteligencja rzeczy. Polskie start-upy na rynku internetu rzeczy – najciekawsze wdrożenia. Certyfikacja i co jeszcze? Jak skutecznie dbać o cyberbezpieczeństwo Internetu Rzeczy. IoT bez programistów? Rola platform low-code i no-code w zarządzaniu Internetem Rzeczy w firmie – nowe wymagania wobec pracowników.

21 września 2021 r. 14.15-15.00

Influencer marketing

Wizerunek osób i firm w sieci. Znani, rozpoznawalni, wpływowi – jak wykorzystać influencerów do promocji marki? Współpraca na linii firma-influencer. Jak angażować i docierać do grup docelowych? Odpowiedni twórcy i kanały komunikacji. Jak marka osobista influencera może rzutować na wizerunek marki i na odwrót.

21 września 2021 r.14.00-15.00

Sieci 5G a rozwój gospodarczy kraju

Rewolucja związana z rozwojem sieci komórkowych – potrzeba przetwarzania i przesyłania coraz większej ilości informacji w możliwie jak najkrótszym czasie. Nowe technologie, których rozwój jest zależny od dostępu do 5G (VR, autonomiczne samochody, SmartCity, IoT, szeroko pojęta cyfryzacja). Wpływ sieci 5G na konkurencyjność gospodarki. 5G platformą do rozwoju nowych biznesów.

21 września 2021 r. 13.30-14.15

Anywhere Commerce zmienia reguły gry

Cyfrowy konsument zawsze na zakupach. Gigałączność a nowe doświadczenie zakupowe. Technologia, socjologia i psychologia konsumpcji. Zakupy bez klikania i social commerce. Sukces marketplace'ów – synergia gigantów handlu i lokalnych firm. Świat handlu w 2025 roku – dla kogo będzie na nim miejsce?

21 września 2021 r. 13.30-15.00

Ogłoszenie naboru do II edycji konkursu "Huawei Startup Challenge"

21 września 2021 r. | 15.30-16.15

Technologia przeciwko wykluczeniu

Nowe technologie ‒ nowe szanse. Powrót do życia społecznego dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Technologie pozwalające pokonywać bariery oraz ograniczenia. Gdzie są granice technicznych możliwości? Najlepsze start-upy o walce z wykluczeniem w różnych jego aspektach.

21 września 2021 r. 15.30-17.00

Cyberbezpieczeństwo wobec postępującej zależności od technologii

Czy poziom zabezpieczeń i świadomości nadąża za postępem? Potencjalne skutki cyberataku na infrastrukturę krytyczną w obecnych realiach. Strategie obronne i profilaktyka według najlepszych. 5G a cyberbezpieczeństwo – zagrożenia faktyczne i pozorne. Jak sprawdzą się nowe polskie przepisy? Co to oznacza dla wolnego rynku, producentów sprzętu, czasu realizacji inwestycji?

21 września 2021 r. 15.30-16.00

Cyfrowi giganci: nowe role, nowe wyzwania

Dominacja, konkurencja, regulacja

Rosnąca siła platform internetowych a rola urzędów ds. konkurencji. Jak regulować pozycję rynkową dużych platform internetowych? Czy nowe wyzwania wobec urzędów antymonopolowych wymagają nowych narzędzi i kompetencji? Rola prawa konkurencji w kształtowaniu przyszłości gospodarki cyfrowej.

21 września 2021 r. 16.00-17.00

Własność intelektualna w świecie e-commerce

Podróbki i łamanie praw własności intelektualnej bolączką handlu elektronicznego. Jak skutecznie z nimi walczyć? Budowanie świadomości firm, by lepiej chroniły swoje zasoby. Dostępne narzędzia i środki wsparcia dla małych i średnich firm sprzedających online. Giganci cyfrowi ramię w ramię z MŚP – program ochrony własności intelektualnej Amazon.

22 września 2021 r. 11.30-12.30

Gospodarka bezgotówkowa

Rewolucja w płatnościach i cyfrowy pieniądz. Transakcje bezgotówkowe w dobie omnichannel i e-commerce. Systemy płatności online i mobile w e-handlu, w tym transgranicznym. Branża fin-tech i aplikacje – wygoda konsumentów, szybkość i bezpieczeństwo. Co z „nowym pieniądzem": blockchain – bitcoin i inne kryptowaluty.

22 września 2021 r. 13.30-15.00

Kapitał intelektualny – złoto XXI wieku

Kapitał intelektualny motorem rozwoju gospodarczego. Jak inwestować w wiedzę? Kompleksowa reforma systemu edukacji, by sprostać przyszłym wyzwaniom rynku pracy. Jak budować kompetencje przyszłości w świecie po pandemii. Cyfryzacja i digitalizacja, technologiczne wyzwania przed polskimi uczelniami. Kadry szyte na miarę, czyli jak zaangażować biznes w reformę szkolnictwa. Polskie firmy w globalnej walce o talenty.

22 września 2021 r. 13.30-15.00

Przemysł kosmiczny

Europejskie spojrzenie. Unijna polityka kosmiczna szansą na rozwój lokalnych gałęzi przemysłu i badań kosmicznych. Globalny wyścig w kosmos. Prywatny kapitał nowym napędem sektora? Krajowy Program Kosmiczny ‒ plany i osiągnięcia. Kosmiczny potencjał polskich start-upów, nowe rynki, kierunki rozwoju dla przedsiębiorstw tradycyjnych branż szukających szans w rozwoju ekspansji kosmicznej. Edukacja, nowe umiejętności, kosmiczne kierunki.

W sesjach udział zapowiedzieli między innymi:

•

Kamil Bargiel, CEO SentiOne

•

Anna Berczyńska, dyrektor zarządzający Grupy Schaeffler, Vice-President Talent ABSL Poland

•

Marcin Bochenek, dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu Strategicznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

•

Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments

•

Magdalena Burzyńska, dyrektor zarządzająca Ayming Polska

•

Grzegorz Cimochowski, Partner, Szef Działu Doradztwa Biznesowego KPMG w Polsce

•

Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Akademii WSB

•

Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP

•

Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

•

Zofia Dzik, Impact inwestor, fundator, prezes zarządu Instytutu Humanites – Człowiek i Technologia

•

Joanna Erdman, wiceprezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa

•

Marcin Futera, European Investment Bank

•

Michał Forystek, CEO, Co-founder BrainHint

•

Piotr Frankowski, Director SAS Institute

•

Jakub Gierszyński, dyrektor e-commerce Sephora

•

Anna Goławska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

•

Mikołaj Gurdała, dyrektor ds. innowacji, menadżer regionalny na Europę Północno- Wschodnią EIT Health InnoStars

•

Natalia Hatalska, CEO, założycielka infuture.institute, autorka bloga hatalska.com

•

Santiago Argelich Hesse, Managing Director Poland, Member of the Management Board Cellnex

•

Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska

•

Michał Janasik, wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz

•

Artur Józefiak, dyrektor zespołu bezpieczeństwa Accenture

•

Michał Kępowicz, dyrektor ds. relacji strategicznych i Market Access Philips Healthcare

•

Edyta Kocyk, założyciel, prezes zarządu SiDLY

•

Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków

•

Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacja Szpitali, liderka Koalicja AI w Zdrowiu

•

Marcin Kraska, wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz

•

Robert Kośla, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji

•

Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

•

Robert Król, zastępca dyrektora ds. Centrum Zastosowań Sztucznej Inteligencji i Analiz Danych (AIDA) NASK

•

Jarosław Królewski, CEO Synerise

•

Jacek Królik, prezes zarządu VersaBox

•

Juliusz Krzyżanowski, senior associate Baker McKenzie

•

Dawid Kuchta, CEO Microamp Solutions

•

Jacek Kujawa, wiceprezes zarządu LPP

•

Michał Kurek, Partner, Szef Zespołu Cyberbezpieczeństwa KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

•

Marcin Kuśmierz, prezes zarządu Shoper

•

Rafał Kukliński, dyrektor generalny Centrum Rozwoju Technologii Amazon

•

Marcin Lis, prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB

•

Majka Lipiak, prezes Fundacji Leżę i Pracuję

•

Agnieszka Łasut, prezes, koordynator Polski Klaster IoT i AI - SINOTAIC

•

Magdalena Maj, kierownik Zespołu Energii i Klimatu Polskiego Instytutu Ekonomicznego

•

Michał Misztal, Prezes/CEO Startup Academy

•

Marek Myślicki, PR & Strategic Partnerships Director, GetHero, Head of Influencer Marketing Workgroup IAB Poland

•

Dariusz Nalepa, dyrektor departamentu bankowości transakcyjnej mBank

•

Adam Niewiński, Co-founder, General Partner OTB Ventures

•

Magdalena Nowicka, wiceprezes zarządu Banku BNP Paribas

•

Jarosław Olejarz, prezes zarządu TryPay

•

Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, szef Centrum GovTech

•

Marek Osiński, prezes zarządu DMG MORI Polska

•

Marian Owerko, przewodniczący Rady Nadzorczej Bakalland, założyciel, prezes Uno Capital

•

Joanna Parkitna, p.o. dyrektora Wydziału Oceny Technologii Medycznych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

•

Łukasz Piekarski, CFO, członek zarządu VIGO System

•

Michał Piekarski, partner Baker McKenzie

•

Agnieszka Pietrzak, Technology Cooperation Manager Huawei Warsaw Research Centre

•

Artur Pollak, prezes zarządu APA Group

•

Paweł Poszytek, dyrektor generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

•

Krzysztof Radziwon, Partner, Digital Transformation KPMG w Polsce

•

Rafał Reif, Head of Fashion & Retail Poland Accenture

•

Paweł Rymaszewski, CEO, CTO Thorium Space

•

Jan Sarnowski, podsekretarz stanu, pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej w zakresie VAT w Ministerstwie Finansów

•

Bartek Sibiga, Founder, CEO DDOB.com (Daily Dose Of Beauty)

•

Tomasz Snażyk, CEO Fundacji Startup Poland

•

Sławomir Soszyński, wiceprezes zarządu ING Bank Śląski

•

Jarosław Sroka, członek zarządu Kulczyk Investments

•

Robert Stobiński, członek zarządu ds. transformacji cyfrowej Amica

•

Sascha Stockem, prezes zarządu Nethansa

•

Robert Strzelecki, prezes zarządu TenderHut

•

Krzysztof Szubert, prezes zarządu NCBR Investment Fund ASI, pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021

•

Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca Digital Economy Lab, Wydział Nauk Ekonomiczych, Uniwersytet Warszawski

•

Paweł Śniatała, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

•

Ignacy Święcicki, kierownik Zespołu Gospodarki Cyfrowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego

•

Alicja Tatarczuk, Public Affairs & CSR Manager Huawei Polska

•

Marcin Trepka, partner Baker McKenzie

•

Magdalena Wawrzyniak, Co-founder, President of The Board Associated Apps

•

Marcin Wasilewski, Vice President Process Automation ABB Poland, Czech Republic, Hungary

•

Paweł Widawski, wiceprezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa

•

Witold Witkowicz, dyrektor zarządzający ICEYE Polska

•

Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej

•

Jarosław Wróbel, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i innowacji Grupy LOTOS

•

Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

•

Grzegorz Zajączkowski, Lider Cyfryzacji Komisji Europejskiej na Polskę

•

Michał Zdziarski, współtwórca Wheelstair

•

Zosia Zochniak, pomysłodawczyni i współzałożycielka UbraniaDoOddania.pl

•

Grzegorz Zwoliński, współzałożyciel, prezes zarządu SatRevolution

