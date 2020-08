European Tech and Start-up Days - zobacz kto potwierdził udział!

Zarejestruj się

Start-up Challenge 2020

Do tegorocznej edycji konkursu Start-up Challenge zgłosiło się 250 start-upów. 18 najlepszych: Ai Factory, Biotts, CUSTOMY, DAC, EasyFootings, Gamehag, Genegoggle, GGPredict, Heavy Kinematic Machines, Holo4Labs, Hugo Green Solutions, ICsec, KPMP, MC2 Innovations, NataLab, Panamint, Progresja Silencions, Space, zaprezentuje się na scenach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz przed uczestnikami European Tech and Start-up Days, a także oglądającymi wydarzenia online.

5. edycja European Tech and Start-up Days i 12. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się z zachowaniem wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.



European Tech and Start-up Days, które odbędą się w dniach 3-4 września 2020 r. w Katowicach, to wydarzenie łączące start-upy i korporacje oraz organizacje wsparcia biznesu. Celem imprezy jest integracja środowiska młodych przedsiębiorców z ekspertami, prezesami dużych spółek, inwestorami i odnoszącymi sukcesy biznesmenami, którzy będą obecni na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Europejski Kongres Gospodarczy, jak i European Tech and Start-up Days, nabiorą jeszcze szerszego wymiaru, wszystkie debaty będą transmitowane online.