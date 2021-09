Europejski Kongres Gospodarczy - porozmawiajmy o rynku spożywczym

O największych szansach i wyzwaniach stojących przed rynkiem spożywczym porozmawiamy w Katowicach podczas XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Ta największa impreza biznesowa Europy Centralnej odbędzie się już 20-22 września 2021 r.

Nowe wyzwania stojące przed branżą spożywczą w Polsce to m.‌in. zmiana zachowań konsumentów, inflacja, rosnące koszty produkcji i logistyki, nowe podatki i regulacje prawne oraz droga do zrównoważonego rozwoju, który w tym sektorze ściśle łączy się z wdrożeniem Zielonego Ładu, gospodarką obiegu zamkniętego czy zmianami opakowań żywności i napojów. Wiele z nich będzie wpływało na kondycję firm działających w Polsce oraz eksport polskiej żywności, który rośnie nieprzerwanie od czasu wejścia naszego kraju do UE i wynosi już 34 mld euro.

Zapraszamy na debaty poświęcone branży spożywczej:

22 września 2021 r. | 9.30-11.00

Eksport żywności w cieniu pandemii i ekowyzwań

Polska jakość, cena i smak w dobie protekcjonizmu w UE. Dalekie rynki w zasięgu polskiej żywności – wyzwania i szanse. Na jakie produkty jest popyt na rynkach światowych? Eksport coraz bardziej zielony – rosnące wymogi etyczne i środowiskowe wyzwaniem dla eksportu polskiej żywności.

22 września 2021 r. | 11.30-13.00

Biznes spożywczy na drodze zrównoważonego rozwoju

Jak polskie firmy sektora spożywczego wpisują się w cele Zielonego Ładu? Zrównoważona żywność szansą dla branży spożywczej. Zrównoważone rolnictwo a potrzeby surowcowe firm. Regulacje i koszty, czyli wyzwania dla sektora spożywczego i handlu: gospodarka cyrkularna, rozszerzona odpowiedzialność producenta, system kaucyjny. Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w łańcuchach dostaw. Jakiej żywności oczekują polscy konsumenci?

Udział w tych debatach potwierdzili już:

· Małgorzata Bojańczyk, dyrektor, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

· Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

· Adam Kopyść, członek zarządu, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

· Adam Mokrysz, prezes zarządu, Grupa Mokate

· Kacper Nosarzewski, członek zarządu, Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, partner, 4CF

· Krzysztof Ślęczka, Head of Digital Commerce for Retail and FMCG, Accenture

· Paweł Pasternak, dyrektor finansowy, Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol

· Michał Siwek, dyrektor, Departamentu Międzynarodowy Hub Food and Agri, Bank BNP Paribas

· Barbara Wieczorek, dyrektor generalny Business Unit Eksport, Grupa Maspex

Zachęcamy także do udziału w pozostałych debatach, których tematy związane są z rozwojem branży spożywczej w Polsce. Są to m.‌in.:

- Międzynarodowy handel i relacje gospodarcze po pandemii

- Europejski Zielony Ład

- Globalna współpraca gospodarcza – odległe rynki z potencjałem

- W kierunku gospodarki cyrkularnej?

- Rozmowy o rynkach zagranicznych

- Przywództwo 5.0 – kluczowe kompetencje liderek przyszłości

- Handel na nowo

- Zielony Ład w rolnictwie

- Cyfrowa fabryka. Przemysł 4.0 – faza realizacji

- Finansowanie innowacyjności w polskiej gospodarce

- Handel ery cyfrowej

- Zrównoważony e-handel

- Influencer marketing

- Rynek pracy

- Anywhere Commerce zmienia reguły gry

- Zrównoważona logistyka

- Cyfrowi giganci: nowe role, nowe wyzwania

- Własność intelektualna w świecie e-commerce

- Firmy rodzinne – w kierunku skutecznej sukcesji

- Turystyka – nowe otwarcie

- Magazyny. Boom w sektorze magazynowym – trwałe zmiany czy pandemiczny trend nakręcany przez e-commerce?

- Branża MICE

- Gospodarka bezgotówkowa

- Rynek franczyzy w Polsce

EEC 2021 - bezpieczeństwo

Europejski Kongres Gospodarczy wyróżnia najwyższy poziom, profesjonalizm i, mimo dużej skali, troska o najmniejsze detale w kwestiach merytorycznych, programowych, a także organizacyjnych. Bardzo dbamy o to, by uczestnicy największej imprezy biznesowej Europy Centralne czuli się komfortowo mimo wyzwań, jakie przynosi pandemiczna rzeczywistość.

