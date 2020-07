Europejski Kongres Gospodarczy za 2 miesiące w Katowicach

– Gdy w 2019 roku zapowiadaliśmy XII edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, mówiliśmy, że połączy tradycję z innowacją. Chyba nikt z nas nie spodziewał się, jak prorocze okażą się te słowa i jak bardzo zmieni się rzeczywistość – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach i European Tech and Start-up Days. – W maju br. rozpoczęliśmy pierwsze debaty w ramach EEC Online, do września przeprowadzimy ich kilkadziesiąt. I wreszcie, w dniach 2-4 września, zapraszamy do Katowic, do Międzynarodowego Centrum Kongresowego, na XII Europejski Kongres Gospodarczy i 5. European Tech and Start-up Days. Wszystko odbędzie się z zachowaniem obowiązujących wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Jednocześnie debaty, sesje i gale transmitowane będą online – dodaje.

Główne nurty tematyczne XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach to: Europa przyszłości, Zielony Ład, walka z recesją, transformacja energetyki i gospodarka ery cyfrowej. Trzy dni wrześniowych debat zgrupowane zostaną w bloki tematyczne takie jak: cyfryzacja, nowe technologie, energia i klimat, rozwój i środowisko, międzynarodowa współpraca gospodarcza, transport

i mobilność, przemysł, miasto, metropolia, region, rynek nieruchomości, edukacja i rynek pracy, inwestycje, zarządzanie, przemysł spożywczy, rynek i marketing, finanse, społeczeństwo – ekonomia, ochrona zdrowia. Nie zabraknie także sesji w ramach European Tech and Start-up Days.

– W tym roku prace nad zakresem tematycznym prowadzone są w zasadzie stale. Wymagające najpilniejszego omówienia tematy weszły w program kilkudziesięciu debat EEC Online, agenda wrześniowego spotkania zawierać będzie 60 kolejnych, merytorycznych dyskusji – zapowiada Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach i European Tech and Start-up Days. – Część prelegentów obecna będzie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, z częścią z pewnością łączyć będziemy się online. Wyjątkowy charakter tegorocznego Kongresu wynikać będzie przede wszystkim z możliwości spotkania i rozmowy po długiej przerwie, ale także z jeszcze szerszego wymiaru wydarzenia, odbywającego się równolegle w internecie – dodaje.

