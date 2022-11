W Unii Europejskiej na cukrzycę cierpi ponad 33 mln osób, a według szacunków w niespełna osiem najbliższych lat ich liczba wzrośnie do 38 milionów; UE musi podjąć kroki w walce z tą chorobą - mówiła eurodeputowana PiS Joanna Kopcińska podczas debaty w Parlamencie Europejskim we wtorek.

Coraz większa liczba Europejczyków choruje na cukrzycę/ fot. Ehimetalor Akhere Unuabona

W PE w Strasburgu odbyła się debata nad rezolucją dotyczącą zapobiegania cukrzycy oraz leczenia i lepszej opieki nad osobami cierpiącymi na tę chorobę w UE. Głos w dyskusji zabrała kontrsprawozdawczyni z ramienia grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, eurodeputowana PiS Joanna Kopcińska.

Jak podkreśliła, cukrzyca jest jedną z najgroźniejszych i najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych o charakterze przewlekłym.

"W Unii Europejskiej cierpią na nią ponad 33 miliony osób, a według szacunków w niespełna osiem najbliższych lat ich liczba wzrośnie do 38 milionów" - ostrzegła eurodeputowana. Ponadto - jak zauważyła - szacuje się, że na pewnym etapie choroby do 80 proc. pacjentów będzie zmagać się również z innymi najczęstszymi powikłaniami cukrzycy.

Co UE może zrobić, żeby skuteczniej leczyć cukrzycę?

"Choć ostatnie lata przyniosły pacjentom wiele ułatwień w dostępie do nowoczesnych leków, technologii, terapii, leczenia oraz zapobiegania cukrzycy, to wciąż pozostaje wiele do zrobienia w kontekście holistycznego podejścia do tego wieloczynnikowego wyzwania zdrowotnego" - podkreśliła Kopcińska.

Dlatego, zdaniem eurodeputowanej, jeżeli UE rzeczywiście ma na celu realnie działać na korzyść pacjenta diabetologicznego, musi podjąć kroki w kierunku osiągnięcia większej synergii istniejących programów i lepszego skoordynowania opieki diagnostycznej i lekarskiej.

Zaznaczyła, że trzeba optymalnie wykorzystać wiedzę, którą mają już państwa członkowskie, poprzez wymianę doświadczeń, udostępnianie danych epidemiologicznych dotyczących zapadalności na chorobę oraz zakresu świadczeń lekarskich, włączając w to analizę, ścieżkę oraz prognozę leczenia pacjenta. Zdaniem polskiej polityk scalenie dotychczasowych programów oraz wymiana doświadczeń wykwalifikowanej pomocy medycznej sprawi, że leczenie będzie bardziej spójne. "I pamiętajmy przy tym o podstawowej zasadzie, która mówi, że dobro pacjenta jest najważniejsze" - podkreśliła.

Wspólny projekt dyskutowanej rezolucji PE został przygotowany z okazji Światowego Dnia Cukrzycy obchodzonego 14 listopada 2022 r. - mającego na celu podniesienie świadomości na temat dostępu do opieki diabetologicznej - oraz stulecia odkrycia insuliny, która zasadniczo zmieniła sposób leczenia cukrzycy.

Na cukrzycę cierpi co 10. mieszkaniec Europy

Cukrzyca dotyka prawie 10 proc. całej populacji UE; istnieje też wysokie prawdopodobieństwo, że zaburzenia tolerancji glukozy mogą doprowadzić do cukrzycy u kolejnych 32 milionów obywateli UE. Z powodu zarówno rosnących wskaźników otyłości, jak i starzenia się populacji Europy koszty cukrzycy ponoszone przez systemy opieki zdrowotnej państw członkowskich stanowią obecnie około 10 proc. wydatków na opiekę zdrowotną w całej UE. Szacuje się, że liczba ta jeszcze wzrośnie w nadchodzących dziesięcioleciach.

Dlatego zarówno PE, państwa członkowskie, jak i grupy działające na rzecz pacjentów od ponad dziesięciu lat wielokrotnie zwracały się do Komisji Europejskiej z apelami, w których podkreślały znaczenie opracowania strategii UE dotyczącej przewlekłych chorób niezakaźnych (NCD). Wreszcie pod koniec 2021 r. Komisja uruchomiła inicjatywę "Zdrowsi razem - unijna inicjatywa dotycząca chorób niezakaźnych", w której wskazuje się cukrzycę jako jeden z pięciu priorytetowych wątków. To część szerszej strategii mającej pomóc krajom UE w identyfikowaniu i wdrażaniu skutecznej polityki, aby zmniejszyć obciążenie chorobami niezakaźnymi oraz poprawić zdrowie i dobrostan obywateli.