Już 31 marca Polska domagała się od KE interwencji w sprawie napływu ukraińskiego zboża do Unii Europejskiej; wobec braku reakcji Komisji polski rząd stanął w obronie rolników nie oglądając się na Brukselę - mówi w rozmowie z PAP eurodeputowana PiS Jadwiga Wiśniewska.

"Z inicjatywy Polski, już 31 marca do KE został skierowany list domagający się interwencji w sprawie napływu ukraińskiego zboża do Unii Europejskiej, który podpisali także szefowie rządów Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Węgier. KE była więc powiadamiana o tym problemie, a mimo to nie podjęła żadnych działań, chociaż było to jej obowiązkiem" - mówi Wiśniewska.

"Nie oglądając się na Brukselę, polski rząd stanął w obronie rolników i wstrzymał napływ do Polski produktów rolnych z Ukrainy. Trzeba pomagać Ukrainie, ale mądrze i rozsądnie. Musimy chronić interesy polskich rolników. Dlatego oczekujemy systemowych działań. W tym celu KE powinna uruchomić dodatkowe źródła finansowania, by wspierać unijnych producentów rolnych" - dodała europosłanka.

W sobotę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podpisał rozporządzenie ws. zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Zakłada ono, że do 30 czerwca br. jest zakaz przywozu z Ukrainy m.in. zboża, cukru, jaj.

Po decyzji Polski również Węgry tymczasowo zablokowały import ukraińskiego zboża, nasion roślin oleistych i niektórych innych produktów rolnych, aby chronić swój rynek wewnętrzny - poinformował w sobotę węgierski minister rolnictwa Istvan Nagy.

W poniedziałek czasowy zakaz importu ukraińskiego zboża wprowadził rząd Słowacji. Ministerstwo rolnictwa oświadczyło, że wyczerpało już wszystkie prawne możliwości kontroli napływu zboża z Ukrainy przy jednoczesnym zachowaniu tzw. korytarzy solidarności.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz