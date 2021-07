Eurstat: ceny w Polsce w czerwcu wzrosły o 4,1 proc. rdr

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,9 proc. w czerwcu w ujęciu rdr, po wzroście 2,0 proc. w maju - podał w komunikacie Eurostat. Ceny liczone według HICP w Polsce w czerwcu w ujęciu rocznym wzrosły o 4,1 proc., wobec 4,6 proc. w maju. Miesięcznie ceny wzrosły o 0,1 proc.

Autor: PAP Biznes / portalspozywczy.pl

Data: 16-07-2021, 13:22

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,9 proc. w czerwcu w ujęciu rdr; fot. unsplash.com

W strefie euro wstępnie szacowano wzrost o 1,9 proc.

CPI bazowy rdr wzrósł w VI o 0,9 proc., po wzroście w V o 1,0 proc. Tu szacowano wstępnie +0,9 proc.

Mdm CPI wzrósł o 0,3 proc. wobec szacunków +0,2 proc., po wzroście miesiąc wcześniej o 0,3 proc.

Inflacja - Eurostat a GUS

Liczony przez GUS wskaźnik CPI w czerwcu wyniósł 4,4 proc. rdr i 0,1 proc. mdm.

Wskaźnik HICP

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.



Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.