20 proc. badanych przedsiębiorstw w Polsce zakończyło proces wprowadzenia narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, a kolejne 42 proc. jest w jego trakcie - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu EY. Dodano, że transformacja krajowych firm w kierunku AI nabiera tempa.

fot.: Sirichai/Adobe Stock/PTWP

Z przeprowadzonego badania wynika, że proces wdrażania AI zakończyło już 20 proc. firm w Polsce, a 42 proc. jest w jego trakcie. Wskazano również, że wśród przedsiębiorstw, które przeszły przez całą procedurę implementacyjną 80 proc. potwierdziło osiągnięcie przez nich zamierzonych korzyści, a w 2/3 przypadków cały proces wiązał się z koniecznością realizacji szerszej transformacji. Dodano, że 8 proc. badanych firm przerwało próbę wdrożenia rozwiązań AI, a jako przyczynę najczęściej wskazywano trudności natury technologicznej (42 proc.) oraz finansowej (37 proc.).

Partner zarządzający EY Polska Jacek Kędzior komentując wyniki badania podkreślił, że polskie firmy z dużym optymizmem przyjęły rozwój narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, które pozwalają zbudować przewagę konkurencyjną. "Otwartość zarządów (na rozwiązania zw. ze sztuczną inteligencją - PAP) idzie jednak w parze z przezornością. Wynika to z faktu, że implementacja rozwiązań AI to działanie kompleksowe, a cały proces wdrożeniowy dotyka wielu funkcji w ramach organizacji. Dlatego tak ważne jest klarowne określenie celu, któremu ma służyć wprowadzane rozwiązanie oraz spodziewane korzyści z wdrożenia" - zauważył Kędzior.

Według EY głównym motywatorem we wdrażaniu rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji przez firmy w Polsce jest usprawnienie lub automatyzacja procesów wewnętrznych (40 proc.) oraz możliwość lepszego dotarcia do klientów (34 proc.). Na kolejnych miejscach wskazywano: obawę przed zmniejszającą się dostępnością talentów (3 proc.) i działania konkurencji (7 proc.)

"W ramach tak ujętych biznesowych priorytetów nie może więc dziwić, że rozwiązania AI są wdrażane przede wszystkim w ramach funkcji skupionych na obsłudze klienta (50 proc.), sprzedaży (40 proc.) oraz IT (37 proc.). Relatywnie nisko w tabeli znalazł się obszar HR (17 proc.), co może wskazywać, że w tej dziedzinie liderzy organizacji w dalszym ciągu pokładają zaufanie do działań wykonywanych bezpośrednio przez ludzi, a nie algorytmy. Listę zamykają kwestie prawno-proceduralne (6 proc.), które mimo ewidentnych korzyści automatyzacyjnych rzadko wymienianie były wśród priorytetów" - wskazano w opublikowanym raporcie.

Zgodnie z przewidywaniami EY budżety firm na wdrażanie rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją w Polsce będą rosnąć. Jak poinformowano, 63 proc. krajowych przedsiębiorstw w najbliższych 18 miesiącach planuje zwiększyć swoje wydatki na narzędzia oparte o AI; 22 proc. chce podnieść swoje wydatki na ten cel w znaczącym stopniu; 41 proc. nieznacznie; 23 proc. chce utrzymać je na niezmienionym poziomie, a 3 proc. redukcję wydatków na AI planuje 3 proc. firm. Swoich dokładnych planów nie sprecyzowało jeszcze 12 proc. przedsiębiorców. "Co istotne, w przypadku firm, które zakończyły już proces implementacyjny, skłonność do znaczącego zwiększenia inwestycji jest dwukrotnie wyższa niż w przypadku ogółu przedsiębiorstw. To jasny sygnał, że wraz z osiąganiem przy wsparciu narzędzi AI pierwszych biznesowych celów, firmy chętniej zwiększają budżety" - podkreślono w badaniu.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie EY Polska przez Cube Research w okresie sierpień - wrzesień 2023 roku na próbie 501 dużych i średnich przedsiębiorstw działających w branżach produkcyjnej, usługowej i handlowej.

EY to międzynarodowy koncern świadczący usługi doradcze i audytorskie z główną siedzibą w Londynie.

bk/ mick/