“Fabryka przyszłości: zrównoważona, efektywna kosztowo i energetycznie” była przedmiotem debaty odbywającej się w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023. Zaproszeni prelegenci omawiali różne aspekty cyfryzacji w przemyśle spożywczym, oceniając jej wpływ na zysk przedsiębiorstwa, budowanie przewagi rynkowej i postrzeganie przez konsumentów.

“Fabryka przyszłości: zrównoważona, efektywna kosztowo i energetycznie” na FRSiH 2023/fot. PTWP

Za nami 16. edycja Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Podczas wydarzenia w trakcie 17 sesji ponad 120 prelegentów i prelegentek rozmawiało o kluczowych, ale również najbardziej aktualnych, gorących tematach związanych z funkcjonowaniem branży spożywczej, handlowej i HoReCa.

Na dwudniowe Forum Rynku Spożywczego i Handlu zarejestrowało swój udział 1400 uczestników z czego prawie 800 stacjonarnie, w warszawskim hotelu Sheraton Grand Warsaw.

“Fabryka przyszłości: zrównoważona, efektywna kosztowo i energetycznie” - relacja z panelu

Dariusz Bliźniak, wiceprezes, Grupa Kapitałowa Respect Energy zwracał przede wszystkim uwagę na fakt, że skończyły się czasy stabilnych dostaw energii od tradycyjnych dostawców, i w związku z tym stabilności cenowej na rynku energetycznym; zmienność, która obecnie kształtuje rynki energii pozostanie będzie cechą charakterystyczną tych rynków przez następne kilkadziesiąt lat. Konieczne jest budowanie własnych źródeł energetycznych - przedsiębiorcy, którzy będą chcieli mieć bezpieczeństwo energetyczne, będą musieli wchodzić w inwestycje w OZE i magazyny energii.

Dariusz Bliźniak, wiceprezes, Grupa Kapitałowa Respect Energy

- Na dziś standardowy zestaw to OZE i magazyn energii - bez tego nie da się zarządzać systemem, a to zakłada inwestycje, inwestycje i jeszcze raz inwestycje; inwestycje także w bardzo nowoczesne systemy IT, bo będzie to musiało być zarządzane online - wyjaśniał wiceprezes Respect Energy.

Z opinią Dariusza Bliźniaka zgadzał się Patryk Kaczyński, prezes Zarządu, Managing Director, Head of Sales Poland, SIG Combibloc Sp. z o.o. mówiąc, że “wszystkie europejskie fabryki firmy są oparte o energię fotowoltaiczną, co jest spójne z produktami firmy, oczekiwaniami konsumentów oraz wymogami zrównoważonego rozwoju”. Jako przedstawiciel producenta opakowań mówił także o konieczności wprowadzania ekologicznych opakowań kartonowych, które charakteryzuje najniższy z obecnie możliwych do osiągnięcia poziom śladu węglowego.

- Koszty opakowań ekologicznych należy dostosować tak, by były konkurencyjne wobec opakowań alternatywnych - podkreślał Patryk Kaczyński. Jednak opakowania oferowane przez SIG Combibloc spełniają ten warunek, będąc jednocześnie najbardziej ekologicznymi opakowaniami płynnej żywności dostępnymi na rynku, ponieważ są to struktury pozbawione warstwy aluminium.

Patryk Kaczyński, prezes Zarządu, Managing Director, Head of Sales Poland, SIG Combibloc Sp. z o.o

Ireneusz Kozber, dyrektor logistyki, PPHU Millano Sp. z o.o. mówił z kolei o roli komunikacji pomiędzy producentem, działem handlowym i klientem. W sytuacji niepewności i zmienności kluczowym zasobem firmy nie jest technologia lecz ludzie. Jeśli pracownicy nie rozumieją sensu wprowadzania zmian, powstaje niechęć do nich. Stąd też istotne jest przed wdrożeniem jakiegokolwiek systemu, tym bardziej tak zintegrowanego jak cyfryzacja w przedsiębiorstwie produkcyjnym, wyjaśnienie pracownikom, po co wdraża się te rozwiązania. Dzięki temu powstaje spójna koncepcja całej organizacji.

- Transformacja cyfrowa to jest zdecydowanie więcej niż digitalizacja, którą są różne technologie i rozwiązania IT, bo to przede wszystkim są ludzie, którzy wprowadzają te zmiany. Ludzie są kluczowym zasobem do wdrażania cyfryzacji w przedsiębiorstwie. Bardzo łatwo wdrożyć jakiś sprzęt, ale kiedy zapomina się o komunikacji po co to w ogóle robimy, powstaje niechęć, bo ludzie tego nie rozumieją - mówił Ireneusz Kozber.

Ireneusz Kozber, dyrektor logistyki, PPHU Millano Sp. z o.o.

Karol Krowiak, Business Development Team Manager FMCG, Mitsubishi Electric zwrócił uwagę na to, że w branży spożywczej trudno jest wdrażać przemysł 4.0. ponieważ wiele firm nie weszło jeszcze na poziom przemysłu 3.0. Wynika to m.in. z faktu istnienia wielu małych i średnich zakładów, które cechuje bardzo duża różnorodność indeksów. W tych warunkach szalenie trudno jest o automatyzację - nie jest to niemożliwe, ale zwrot z inwestycji byłby zbyt długi. Dlatego przedstawiciel firmy oferującej automatykę przemysłową zaleca firmom z branży cyfryzację w myśl filozofii kaizen, wprowadzając przede wszystkim opomiarowanie procesów.

- Nawet niewielki zakład mięsny na pewno posiada chłodnię, systemy transportowe, maszyny technologiczne przetwarzające dany produkt. To są elementy, które warto opomiarować, bo wtedy mamy świadomość, ile energii na każdym elemencie jest zużywane. To nie są duże koszty. Wg filozofii kaizen - zacznijmy od jednej maszyny, podłączajmy kolejne i twórzmy mapę instalacji; mierzmy zużycie mediów, na tej podstawie łatwo będziemy mogli zdefiniować, które obszary wymagają naszej interwencji, przelokowania zasobów, zmiany nawet pod kątem zwykłego przestawienia maszyn - tłumaczył Karol Krowiak.

Karol Krowiak, Business Development Team Manager FMCG, Mitsubishi Electric

Marek Piątkowski, dyrektor generalny Bewa Sp. z o.o. powiedział, że branża spożywcza nie buduje swoich przewag na powtarzalności procesów, optymalizacji łańcuchów dostaw, lecz na recepturze, atrakcyjności produktu i cenie. Mimo wysokiego poziomu deklaracji proekologicznych konsumentów decyzje zakupowe wciąż są podyktowane ceną produktu a nie sposobem jego wytworzenia czy opakowania i ten trend utrzyma się jeszcze przez przynajmniej 3 lata. Zmienić to mogą jedynie regulacje prawne w rodzaju ustawy o systemie kaucyjnym.

- To jest główny element, który spowoduje, że przyszłość ekologiczna w Polsce będzie implementowana w jakiś sposób. Jako osoba zarządzająca kieruję się w inwestycjach rachunkiem ekonomicznym: jeżeli moim głównym składnikiem kosztowym jest opakowanie, na drugim miejscu energia a na trzecim praca ludzka, to to są główne kierunki inwestycji, gdzie będę szukał optymalizacji, a nie w cyfryzacji, która moim zdaniem jest istotna ale w dalszej kolejności - mówił Marek Piątkowski

Marek Piątkowski, dyrektor generalny Bewa Sp. z o.o.

Marta Zarzeczna, dyrektor ds. S&OP+, Danych, Analityki i Doskonałości Łańcucha Dostaw, Mars Wrigley w Polsce podkreślała wagę planowania sprzedaży i operacji we wdrażaniu cyfryzacji w przedsiębiorstwie. Ten interdyscyplinarny proces zbierając informacje ze wszystkich działów, pozwala na zdefiniowanie czego oczekuje klient i konsument, jak te oczekiwania przekładać na to co i jak produkujemy. W krótkim okresie proces S&OP zapewnia odpowiednie zaplanowanie produkcji, optymalny mix produktowy, jak najkrótsze czasy przezbrojeń na liniach produkcyjnych, i ostatecznie efektywność kosztową w kontekście zarządzania czy przestrzenią magazynową, czy zapasami. W perspektywie długoterminowej ma to przełożenie na to, gdzie są dokonywane inwestycje oraz pomaga ocenić czy wdrażana strategia powoduje mądry, odpowiedzialny i jakościowy wzrost generujący środki na kolejną inwestycję.

- Kiedy popatrzymy na to, jak możemy efektywnie podejmować decyzje wykorzystując takie systemy planowania, bazujące na sztucznej inteligencji, algorytmach, modelowaniu finansowo - analitycznym wolumenu, upewniając się, że plan sprzedażowy jest jak najbliżej tego, co w przyszłości będzie się wydarzało, będziemy mieć pewność, że realizujemy długoterminowy cel poprzez krótkoterminowe właściwe decyzje - stwierdziła dyrektor Marta Zarzeczna.