Biznes i technologie

Fałszywe opinie w internecie na celowniku UOKiK. Dwie firmy ukarane

Autor: AK, UOKiK

Data: 15-12-2022, 10:39

Opinie.pro i SN Marketing to pierwsze spółki ukarane przez Prezesa UOKiK za handel nieprawdziwymi recenzjami i ocenami zamieszczanymi w internecie. Oferowane przez nie opinie były fikcyjne i wprowadzały konsumentów w błąd co do produktów lub usług. Od 1 stycznia 2023 r. każda firma, która publikuje recenzje w internecie, będzie musiała informować, jak weryfikuje ich autentyczność.

UOKiK ukarał dwie firmy zajmujące się wystawianiem fałszywych opinii w internecie/ fot. PTWP