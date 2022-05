FAO: Polska stała się jednym z ważniejszych krajów dla rolnictwa

Podczas rozpoczęcia 33. Sesji Regionalnej Konferencji FAO w Łodzi, dyrektor Organizacji ds. Wyżywienia Rolnictwa Qu Dongyu powiedział, że rośnie znaczenie naszego kraju w produkcji żywności. Polska stała się jednym z ważniejszych krajów dla rolnictwa - zaznaczył szef FAO.

Autor: PAP

Data: 10-05-2022, 19:48

FAO: Polska stała się jednym z ważniejszych krajów dla rolnictwa /fot. Unsplash

33. sesja Regionalnej Konferencji FAO (Food and Agriculture Organization), czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa dla Europy w 2022 r., rozpoczeła się we wtorek po południu w Łodzi.

W inauguracji łódzkiej konferencji FAO uczestniczyli m.in. dyrektor generalny FAO Qu Dongyu, przedstawiciele polskiego rządu: wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz szef MSZ Zbigniew Rau a także komisarz ds. rolnictwa KE Janusz Wojciechowski.

Znaczenie rolnictwa

W przemówieniach inaugurujących sesję podkreślano znaczenie debaty o konsekwencjach agresji Rosji na Ukrainę dla światowego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Otwierający konferencję dyrektor generalny FAO Qu Dongyu podkreślił, że rośnie znaczenie naszego kraju w produkcji żywności. "Polska stała się jednym z ważniejszych krajów dla rolnictwa" - zaznaczył. "Jest to również jedno z najbardziej konkurencyjnych państw dla rolnictwa i produkcji żywności w Europie" - wskazał szef FAO.

Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk przemawiając podczas uroczystego otwarcia konferencji zwrócił uwagę na rangę problemów, które mają być omawiane na sesji. "W związku z trudną sytuacją ekonomiczną i polityczną, w jakim znalazł się świat i nasz region, chciałbym aby ta konferencja umożliwiła znalezienie rozwiązań tych problemów" - podkreślił wicepremier.

"Jeszcze przed wybuchem pandemii, perspektywy zrównoważonego rozwoju były zagrożona, a skutki pandemii pogorszyły sytuację" - dodał.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego

Jak zaznaczył Kowalczyk, rosyjska inwazja na Ukrainę, która jest znaczącym producentem żywności na świecie, generuje kolejne zagrożenie również dla rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. "Tym większe znaczenie mają inicjatywy w ramach ONZ i współpraca z FAO, które jest najważniejszym światowym forum dotyczącym standardów i wytycznych w zakresie systemów żywnościowych. Konferencje regionalne pozwalają na uwzględnienie specyfiki i potrzeb regionalnych grup członkowskich w pracach organizacji" - wskazał.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że ważne jest, aby FAO zostało wrażliwe na potrzeby państw członkowskich.

Rolnictwo przykładem modernizacji

Przypomniał, że realizując założenia Wspólnej Polityki Rolnej UE, polskie rolnictwo i sektor rolny są dobrym przykładem modernizacji, czego wymiernym dowodem jest wzrost wartości eksportu produktów rolno-spożywczych.

Utworzona w 1945 roku FAO - zajmująca się walką z biedą i głodem oraz podnoszeniem dobrobytu poprzez redystrybucję żywności i rozwój obszarów wiejskich - ma swoją siedzibę w Rzymie.