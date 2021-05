Farmer ma nowego redaktora naczelnego

W czerwcu stanowisko redaktora naczelnego miesięcznika Farmer obejmuje Radosław Iwański, który po kilku latach przerwy wraca do pracy w Grupie PTWP. Serwisem farmer.pl dalej zarządzać będzie Iwona Dyba.







Radosław Iwański ponownie redaktorem naczelnym magazynu Farmer. fot. PTWP

Radosław Iwański jest absolwentem Wydziału Rolniczego SGGW. Po ukończeniu studiów współpracował przez wiele lat z Programem 1 TVP SA, wiążąc się z Telewizją Edukacyjną i programami „Notowania” i „Magazyn Notowań”, a następnie z Redakcją Rolną TVP („Tydzień”; „Agrobiznes”). Był także rzecznikiem prasowym agencji płatniczych w Polsce: Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Po powrocie na ścieżkę dziennikarską związał się z Farmerem i farmerem.pl. Przez ostatnich kilka lat szefował „Hodowli i Chowie Bydła” oraz reprezentował w mediach Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka

– Ogromnie się cieszę, że znowu mogę pracować dla Farmera i całego rolnictwa w Polsce. Farmer zyskał ogromne zaufanie wśród rolników, a redakcja wykonała ogromną pracę, umacniając Farmera na pozycji nr 1 w Polsce. Wierzę, że razem z redaktor naczelną portalu farmer.pl poprowadzimy media Grupy PTWP do kolejnych sukcesów – mówi Radosław Iwański, redaktor naczelny miesięcznika Farmer. – Będę także wspierał nowe projekty, między innymi rozwój serwisu giełdarolna.pl – dodaje.

Farmer to tytuł obecny na polskim rynku prasowym od 90 lat. Aktualnie wydawany jest w cyklu miesięcznym, w nakładzie 17 000 egzemplarzy. Magazyn adresowany jest do właścicieli gospodarstw rolnych, plantatorów roślin i hodowców. Serwis Farmer.pl z ponad milionem unikalnych użytkowników jest liderem na rynku branżowych portali. Newsletter Farmera dociera do 47 tys. odbiorców związanych ściśle z branżą agro.

- Jesteśmy aktywni także w mediach społecznościowych, na Facebooku, Twitterze i Linkedinie. W minionym roku dostosowaliśmy się do nowej rzeczywistości, przeprowadziliśmy online kolejną edycję konferencji Narodowych Wyzwań w Rolnictwie oraz Przez Innowacyjność do Sukcesu. Regularnie kontynuujemy cykl webinarów redakcyjnych dla rolników specjalizujących się w różnych działach rolnictwa, a także kolejny już sezon kontynuujemy relacje polowe z różnych regionów Polski, na platformie Dni Pola Online. Dzięki Giełdzie Rolnej wypłynęliśmy na szerokie wody e-commerce – mówi Iwona Dyba redaktor naczelna farmer.pl.

Radosław Iwański obejmie stanowisko redaktora naczelnego miesięcznika Farmer z początkiem czerwca br. Z redakcją żegna się stojąca obecnie na czele magazynu Małgorzata Powałka.