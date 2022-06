Federacja Polskich Banków Żywności: Skokowy wzrost potrzebujących

Rosnące ceny żywności, koszty transportu, jedynie chwilowe zwiększenie ilości darowizn to wyzwania dla łańcucha pomocy żywnościowej w Polsce, który jest już nadwyrężony skokowym wzrostem liczby osób potrzebujących - wynika z raportu Federacji Polskich Banków Żywności.

W Polsce nastąpił skokowy wzrost liczby osób potrzebujących pomocy żywieniowej; fot. shutterstock

Federacja Polskich Banków Żywności poinformowała o najnowszym raporcie "z pomocy osobom uchodźczym z Ukrainy".

Zwrócono w nim uwagę, że coraz więcej osób w Polsce żyje poniżej progu ubóstwa.

Przed wybuchem wojny, za mniej niż 20 zł dziennie - czyli poniżej progu ubóstwa żyło ok. 2 mln osób. Trwająca od 2020 roku pandemia pogorszyła sytuację wielu Polaków, którzy stracili pracę lub ich dochody znacznie zmalały, a wydatki rosną z powodu inflacji cen. Osoby starsze, chore, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, samotni rodzice, bezdomni i bezrobotni - to tylko część grup, do których trafia pomoc Banków Żywności i które teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek potrzebują wsparcia