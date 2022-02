Fellowmind Poland nawiązuje partnerstwo ze światowym liderem w branży ERP dla przemysłu spożywczego

Główny partner Microsoft Business Application w Polsce nawiązuje partnerstwo z amerykańską firmą Aptean, specjalizującą się we wdrożeniach w sektorze przemysłu spożywczego.

Autor: AT

Data: 11-02-2022, 08:35

Daniel Olejniczak, Fellowmind Poland fot. mat. pras.

Fellowmind Poland i branża spożywcza

Fellowmind Poland poszerza tym samym portfolio usług o spersonalizowaną platformę opartą na rozwiązaniach Microsoft, którą wzbogacono o funkcjonalności systemu ERP do produkcji żywności i napojów oferowanego przez firmę Aptean.

Branża spożywcza w Polsce rozwija się w bardzo szybkim tempie i stanowi jedną z kluczowych gałęzi gospodarki w naszym kraju. Chcąc wesprzeć firmy działające w tym zakresie, postanowiliśmy nawiązać partnerstwo z firmą Aptean. Rozwiązania, które dzięki współpracy możemy oferować na polskim rynku, w istotny sposób przyczynią się do usprawnienia codzienności sektora spożywczego i wzbogacą portfolio naszych usług. Zarówno Fellowmind, jak i Aptean wyznają zasadę, że przygotowanie rozwiązania, który przeniesie zamierzony efekt, jest możliwe tylko przy indywidualnym podejściu do każdego projektu oraz doświadczeniu i dobrym praktykom branżowym - mówi Daniel Olejniczak z Fellowmind Poland.

Aptean zwiększa obecność w Polsce

Aptean jest jednym z wiodących globalnie dostawców oprogramowania dla przemysłu spożywczego. Dotychczas implementacja firmowych rozwiązań na polskim rynku była istotnie utrudniona, co uniemożliwiało lokalnym przedsiębiorstwom optymalizację biznesu. Obecnie wszystkie usługi dla branży przemysłu spożywczego będą dostępne dzięki współpracy z Fellowmind Poland.



- Jako firma szybko rozwijamy się na kolejnych rynkach, na których obserwujemy zapotrzebowanie na oprogramowanie dla branży przemysłu spożywczego. Od dawna pomagamy też naszym partnerom biznesowym w dostarczaniu klientom strategicznych systemów ERP bazujących na chmurze. Nie mogę się więc doczekać współpracy z Fellowmind - mówi Duane George, General Manager, EMEA and APAC, Aptean

Współpraca między firmami została nawiązana w styczniu, co oznacza, że już teraz Fellowmind Poland poszerzyło zakres swoich usług o liczne rozwiązania dla firm z przemysłu spożywczego w Polsce.

Fellowmind Poland – powstała w 1991 roku jako Bonair, natomiast w listopadzie 2021 roku firma razem z 11 europejskimi organizacjami z 6 krajów połączyła się w jedną markę Fellowmind.

Grupa Fellowmind jest wiodącym europejskim partnerem Microsoft Business Application, która działa w 6 krajach: Polsce, Szwecji, Holandii, Niemczech, Danii i Finlandii. Grupa posiada 28 biur, z czego trzy znajdują się w Polsce. Fellowmind oferuje kompleksową wiedzę specjalistyczną i szerokie portfolio usług, które zapewnia holistyczne podejście do cyfrowej transformacji biznesu.

Fellowmind Poland to zespół ekspertów z 30-letnim doświadczeniem na polskim rynku. Misją organizacji jest dostarczanie najwyższej jakości usług i rozwiązań informatycznych wspierając klientów w osiąganiu ich celów strategicznych. Firma zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i rozwijaniem zintegrowanych rozwiązań dla biznesu z każdej branży. Fellowmind Poland, wcześniej działająca jako Bonair, otrzymała wiele wyróżnień i branżowych nagród przyznawanych m.in. przez Microsoft – Microsoft Dynamics ISV of the Year CEE czy Microsoft Country Partner of the Year. Posiada również 9 statusów Gold potwierdzających kompetencje. Kluczowymi klientami są rynkowi potentaci z każdej branży m.in.: GPW, Poczta Polska, KNF, DotPay, Royal Canin, Komputronik Biznes, Selena, BIK czy Iglotex. Fellowmind Poland zatrudnia ponad 120 pracowników i posiada biura w Warszawie, Białymstoku oraz Szczecinie.