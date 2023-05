Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński i prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki podpisali w poniedziałek umowę o współprowadzeniu przez MKiDN Filharmonii Gorzowskiej. Uroczystość odbyła się w sali kameralnej tejże filharmonii.

Gliński wyraził radość z podpisania umowy o współprowadzeniu, bo jak wyjaśnił, "umożliwi to stałe systemowe wsparcie z budżetu państwa w wysokości 1 mln 300 tys. zł co najmniej, a także dostęp do dotacji inwestycyjnych". Jego zdaniem "bezpośrednia współpraca z ministerstwem oznacza większe szanse rozwojowe dla Filharmonii Gorzowskiej".

"W Polsce po 1989 r. zdecydowano, że kultura w dużej mierze została przekazana na barki samorządów i nie wszystkie samorządy sobie z tym dają radę, bo tych bezpośrednich potrzeb w Polsce lokalnej jest bardzo dużo. Nasza opcja polityczna zdecydowała, że ta zasada zrównoważonego rozwoju, którą my wprowadzamy od 7,5 roku w Polsce, ma oznaczać także równy dostęp do instytucji kultury wszędzie w Polsce, a więc wzięcie odpowiedzialności także budżetu centralnego za to co się dzieje w obszarze kultury w całej Polsce…" - powiedział Gliński.

Gliński mówił, że Filharmonia Gorzowska to 39 instytucja współprowadzona lub prowadzona przez ministra kultury. Dodał, że gdy zaczynał pracę, w resorcie kultury takich instytucji było 19. Jak przypomniał, od tamtej pory budżet przeznaczony na kulturę został zwiększony o 100 proc.

"Kryterium podstawowym przy współprowadzeniu jest jakość instytucji" - mówił minister kultury.

Przypomniał, że Filharmonia Gorzowska to najmłodsza filharmonia w Polsce, zbudowana w 2011 roku. W ocenie Glińskiego "jest ona nieprzeskalowana, funkcjonalna i bardzo piękna". Jak dodał, "jej rysem charakterystycznym jest rozwinięta działalność edukacyjna na terenie całego województwa".

Prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki podziękował za decyzję ministerstwa kultury oraz zauważanie przez rząd problemów samorządów.

"W ostatnim czasie naprawdę z wielkim wsparciem, z wielkim sercem i zaangażowaniem widzimy jak stawiacie państwo na te małe lokalności, na tą naszą Filharmonię Gorzowską, która buduje kulturę nie tylko w mieście, buduje kulturę w regionie" - powiedział Wójcicki.

Dodał, że liczy również na to, że samorząd województwa zdecyduje się na stałe, systemowe wspieranie tej instytucji kultury.

Europoseł Elżbieta Rafalska wspierająca miasto w dążeniu do zawarcia podpisanej w poniedziałek umowy, powiedziała, że zasięg oddziaływania filharmonii nie jest lokalny, ograniczony do Gorzowa, a znacznie szerszy.

"Szkoda, że przez tyle lat, mimo wielu różnych prób nie udało się doprowadzić do tego, żeby poza finansowaniem (przez samorząd województwa) takim projektowym, było finansowanie dotacyjne (…) które pozwala na stabilność finansową, na rozwój permanentny, stały. Daje poczucie stabilizacji, której artyści, muzycy niewątpliwie potrzebują" - wskazała Rafalska.

Jak powiedziała PAP dyr. Filharmonii Gorzowskiej Joanna Pisarewicz, umowa polega na tym, że ministerstwo finansuje działalność merytoryczną instytucji. Z kolei organizator, czyli miasto, zgonie z ustawą ma obowiązek zagwarantować środki na utrzymanie obiektu oraz wynagrodzenia i działalność.

"Tak się dotychczas składało, że tych środków na działalność merytoryczna brakowało. Filharmonia musiała sobie radzić samodzielnie z wypracowaniem środków poprzez sprzedaż biletów czy też najem np. sal. Natomiast od tego momentu 1,3 mln zł (rocznie) przeznaczone jest ze wsparcia ministerialnego - dotacja podmiotowa na realizację działań merytorycznych instytucji, tylko i wyłącznie na to" - powiedziała Pisarewicz.

Dodała, że umowa została zawarta na trzy lata, z możliwością przedłużenia. Gwarantuje ona również finansowanie Filharmonii przez miasto na poziomie 6,8 mln zł rocznie.

"Mnie cieszy jeszcze fakt, że bycie instytucją współprowadzoną daje możliwości i otwiera drogę do pozyskiwania jeszcze kolejnych środków" - zaznaczyła dyr. Filharmonii Gorzowskiej.

Po uroczystości podpisania umowy, wicepremier Gliński wraz z wojewodą lubuskim Władysławem Dajczakiem wręczył odznaczenia resortowe i państwowe dla pracowników Polskiego Radia Zachód, które w tym roku świętuje jubileusz 70-lecia

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali dziennikarze Kamil Hypki i Karolina Kamińska. Złoty Medal za Długoletnią Służbę odebrali prezes Radia Zachód Piotr Bednarek, realizator Andrzej Gruszka oraz dziennikarz Marek Turowski. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę zostały uhonorowanie dziennikarki Katarzyna Jankowska i Iwona Krawczyk

Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymał dziennikarz Grzegorz Bugaj, a Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis - dziennikarz i reportażysta Cezary Galek.

Początki rozgłośni sięgają lipca 1953 roku, gdy w Zielonej Górze uruchomiono Ekspozyturę Polskiego Radia. W 1957 roku, po zmianach strukturalnych, przekształcona została ona w Rozgłośnię Regionalną Polskiego Radia.

Początkowo personel dziennikarski i techniczny stanowiło zaledwie 10 osób. Dziś Radio Zachód nadaje regionalny program obejmujący swym zasięgiem województwo lubuskie. Posiada też dwa programy miejskie w obu stolicach województwa: Radio Gorzów i Radio Zielona Góra. Gala jubileuszowa Radia Zachód odbędzie się 24 czerwca w Zielonej Górze.