"Zobaczyłam twarz diabła" Julii Kowalski, "Dziewczyna z moich snów" Tomasza Żółtowskiego i "Sad Dziadka" Karola Starnawskiego - m.in. te obrazy będzie można obejrzeć w sekcji "Filmy z Gdyni" podczas 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Wydarzenie potrwa od 18 do 23 września.

Jak przypomnieli organizatorzy FPFF w poniedziałkowym komunikacie, sekcja "Filmy z Gdyni" ma "pielęgnować wzajemne relacje Dziesiątej Muzy i miasta, które jest gospodarzem festiwalu". "Ta pozakonkursowa selekcja składa się z tytułów, które wyróżnia lokalny pierwiastek: albo dotyczą Gdyni i gdynian, albo są zrealizowane przez tutejszych producentów, albo reżyserowane przez gdyńskich twórców" - wyjaśnili.

Dodali, że w tegorocznej sekcji znalazło się pięć tytułów. "+Zobaczyłam twarz diabła+ Julii Kowalski - o osiemnastolatce z Kościerzyny, która twierdzi, że jest opętana, i poddaje się egzorcyzmom; rozgrywająca się na pograniczu jawy i sennego marzenia +Dziewczyna z moich snów+ Tomasza Żółtowskiego - mówiąca o niemocy twórczej pięćdziesięcioletniego pisarza; dokumentalny +Sad Dziadka+ Karola Starnawskiego - głos młodego pokolenia w procesie polsko-ukraińskiego pojednania wg scenariusza reportera Witolda Szabłowskiego; +Jutro będzie padać+ Sebastiana Hermano Karaśkiewicza - o relacjach polsko-niemiecko-kaszubskich w latach 1930-1951, a także o miłości i dylematach, przed którymi stanęli byli mieszkańcy Pomorza; oraz dokument +To może się udać+ Sławka Podwojskiego - o Michale, którego marzeniem jest projektowanie i szycie afrykańskich ubrań, po to, by ubarwić polskie ulice" - czytamy. Seansom będą towarzyszyć spotkania z twórcami.

Jak podkreślił dyrektor festiwalu Leszek Kopeć, pokazywane od wielu lat na festiwalu "Filmy z Gdyni" wciąż "znajdują widzów". "Mam nadzieję, że i tym razem zainteresuje państwa prezentowana w formie fabularnej i dokumentalnej galeria postaci i ciekawych historii" - powiedział, cytowany w komunikacie.

W połowie lipca poznaliśmy listę produkcji, które wezmą udział w konkursie głównym. Znalazły się na niej filmy: "Chłopi" (reżyseria i scenariusz: DK Welchman, Hugh Welchman, producenci: Sean Bobbitt, Hugh Welchman), "Doppelgänger. Sobowtór" (reżyseria: Jan Holoubek, scenariusz: Andrzej Gołda, producentka: Anna Waśniewska-Gill), "Figurant" (reżyseria: Robert Gliński, scenariusz: Andrzej Gołda, producenci: Zbigniew Domagalski, Włodzimierz Niderhaus), "Fin del Mundo?" (reżyseria i scenariusz: Piotr Dumała, producenci: Piotr Kobus, Agnieszka Drewno), "Freestyle" (reżyseria: Maciej Bochniak, scenariusz: Maciej Bochniak, Sławomir Shuty producenci: Leszek Bodzak, Aneta Hickinbotham), "Horror Story" (reżyseria i scenariusz: Adrian Apanel, producenci: Jerzy Kapuściński, Ewa Jastrzębska), "Imago" (reżyseria: Olga Chajdas, scenariusz: Lena Góra, Olga Chajdas, producenci: Izabela Wójcik, Violetta Kamińska, Dariusz Jabłoński) oraz "Jedna dusza" (reżyseria, scenariusz i producent: Łukasz Karwowski).

Szansę na Złote Lwy mają również "Kos" (reżyseria: Paweł Maślona, scenariusz: Michał A. Zieliński, producenci: Leszek Bodzak, Aneta Hickinbotham), "Lęk" (reżyseria: Sławomir Fabicki, scenariusz: Monika Sobień-Górska, producenci: Violetta Kamińska, Izabela Wójcik, Dariusz Jabłoński), "Raport Pileckiego" (reżyseria: Krzysztof Łukaszewicz, scenariusz: Leszek Wosiewicz, Krzysztof Łukaszewicz, producenci: Włodzimierz Niderhaus, Zbigniew Domagalski), "Różyczka 2" (reżyseria: Jan Kidawa-Błoński, scenariusz: Maciej Karpiński, Agatha Dominik, producent: Mariusz Łukomski), "Sny pełne dymu" (reżyseria i scenariusz: Dorota Kędzierzawska, producent: Arthur Reinhart), "Święto ognia" (reżyseria i scenariusz: Kinga Dębska, producent: Piotr Dzięcioł), "Święty" (reżyseria i scenariusz: Sebastian Buttny, producentka: Izabela Kiszka-Hoflik) i "Tyle, co nic" (reżyseria i scenariusz: Grzegorz Dębowski, producenci: Ewa Jastrzębska, Jerzy Kapuściński, Jacek Bromski).

48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 18-23 września.