Finał 31. edycji Konkursu Teraz Polska

Konkurs „Teraz Polska” zmienia się, podobnie jak krajowa i globalna gospodarka. W tegorocznej edycji nagrodzono produkty i usługi z różnych branż, m.in. biotechnologicznej, OZE, informatycznej, finansowej, medycznej, budowlanej, elektrotechnicznej, bezpieczeństwa czy edukacyjnej.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 09-06-2021, 16:39

fot. Andrzej Czernek

Godło „Teraz Polska” jest najbardziej rozpoznawalnym i najwyżej cenionym znakiem jakości i polskiego pochodzenia.

Dotychczas w Konkursie wzięło udział 5 tys. polskich firm – reprezentujących wszystkie branże krajowej gospodarki – spośród których nagrodzono łącznie ponad 750.

Jeszcze kilka lat temu reprezentacja branżowa w Konkursie „Teraz Polska” miała nieco inny skład. Przeważały produkty spożywcze, budowlane, przemysłowe itp. Owe sektory, które cechowały naszą gospodarkę i stanowiły o jej sile, dziś wciąż dają powody do dumy, lecz muszą podzielić się miejscem z nowoczesnymi specjalizacjami. Nasz świat szybko idzie do przodu, ale prawdziwe przyspieszenie wiąże się z dwoma zjawiskami o wielkim wpływie, nie tylko na wszystkich Polaków, ale całą globalną populację. Pierwszym zjawiskiem jest pandemia COVID-19. Zmiany, które spowodowała, były poważne dla części gospodarki, ale z drugiej strony pojawiły się potrzeby, na które tylko zaradni i innowacyjni przedsiębiorcy potrafili odpowiedzieć. Wystarczy wymienić popyt na maseczki w pierwszym okresie epidemii i przebranżowienie zakładów tekstylnych, ukierunkowane na ich produkcję. Jednak najbardziej sztandarowym przykładem są tu firmy z obszaru farmacji, biotechnologii i technologii medycznych. Ich znaczenie, choć już było ogromne, niepomiernie wzrosło. I również w gronie tegorocznych laureatów Konkursu „Teraz Polska” mamy bardzo silną reprezentację wymienionych branż, co stanowi swoisty znak czasu.

– Myślę, że dla każdego Godło „Teraz Polska” oznacza przede wszystkim jakość i zaufanie. My, jako firma, wierzymy w to, co robimy, w swoje produkty, w pracowników i ich pomysły. Wystartowaliśmy w konkursie o Godło „Teraz Polska”, aby pokazać wszystkim, że GeneMe, jakość i zaufanie to synonimy – mówi dr inż. Dawid Nidzworski, prezes GeneMe Sp. z o.o.

Nie mniej ważne dla naszej przyszłości są dziś zmiany klimatyczne. To problem, z którym boryka się cały świat, i oczywiście wszędzie na świecie rządy, instytucje, ale też firmy czynią starania, aby zaradzić owej trudnej sytuacji. A na przykładzie laureatów Konkursu „Teraz Polska” reprezentujących branżę energii odnawialnej może się wydawać, że za chwilę Polska stanie się prawdziwą zieloną awangardą. – Od początku stawiamy na innowacyjność, wysoką jakość i pilnujemy, aby produkty spełniały rygorystyczne normy. Dzięki temu nasza oferta doceniana jest na wielu europejskich rynkach. Zawsze naszą domeną były nowe technologie, dlatego od dekady oferujemy innowacyjne rozwiązania dla fotowoltaiki. Dzięki nagrodzonej sieci Corab Partner nowoczesne systemy fotowoltaiczne produkują zieloną energię na tysiącach dachów polskich domów czy firm – mówi Henryk Biały, prezes zarządu Corab Sp. z o.o.

– Jesteśmy polskim start-upem z rodzimym kapitałem, dlatego decyzja o udziale w Konkursie „Teraz Polska” na tym etapie rozwoju firmy była dla nas naturalna. Już od sześciu lat z pasją i energią rozwijamy Sunday Polska. Od początku działalności na pierwszym miejscu stawialiśmy jakość świadczonych usług i profesjonalną obsługę klienta – przekonuje Marcin Pieczora, prezes zarządu Sunday Polska Sp. z o.o.

Wśród laureatów nie brakuje też specjalizacji, które odpowiadają na inne współczesne problemy i potrzeby konsumentów. Nowoczesne finanse, bezpieczeństwo, edukacja, informatyka stają się dziś krajową domeną, co z roku na rok znajduje coraz silniejsze odzwierciedlenie w Konkursie „Teraz Polska”. Oczywiście wciąż wielką siłą naszej gospodarki są firmy reprezentujące branże tradycyjne, dzięki swej renomie znane nie tylko w kraju, ale i na świecie. – Konkurs „Teraz Polska” jest dla nas swego rodzaju lustrem, w którym możemy się przejrzeć. Ukazuje szczery obraz tego, jak postrzegają nas nasi klienci, specjaliści z branży czy jury Konkursu, a nie to, jak my sami chcielibyśmy być postrzegani. Przystępując do rywalizacji o Godło „Teraz Polska”, chcemy pokazać, że jesteśmy gotowi na zweryfikowanie przez rynek. Jednocześnie mamy nadzieję, że spójny przekaz, jaki stoi za naszą marką – polskiej, rodzinnej firmy, która od lat konsekwentnie się rozwija – zostanie doceniony i znajdziemy się w gronie firm, które z dumą mogą reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej – mówi Janusz Gawiński, dyrektor generalny Jawor-Parkiet. – Godło „Teraz Polska”, przyznane naszym albumom o sztuce, wydawanym w różnych językach, i służące przede wszystkim promocji Polski, traktujemy jako dowód uznania dla naszej pracy. To także zwrócenie uwagi na polską kulturę i jej osiągnięcia, które nie zawsze są należycie doceniane. Nie tylko nauka i technologia, ale również sztuka jest doskonałą wizytówką naszego kraju i powodem do dumy – mówi Bogdan Szymanik, dyrektor i współwłaściciel Wydawnictwa BOSZ.

Godło „Teraz Polska” jest najbardziej rozpoznawalnym i najwyżej cenionym znakiem jakości i polskiego pochodzenia. – Polacy wybierają produkty i usługi oznaczone Godłem „Teraz Polska”, bo właśnie takich produktów i usług potrzebują. Są świadomymi konsumentami i wiedzą, że to jest najlepsze dla nich, dla ich rodzin i dla całej polskiej gospodarki. Polacy, co również wynika z badań, są świadomymi patriotami i pocieszające jest, że dotyczy to wszystkich pokoleń, w tym również ludzi młodych – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

– Dotychczas w Konkursie wzięło udział 5 tys. polskich firm – reprezentujących wszystkie branże krajowej gospodarki – spośród których nagrodzono łącznie ponad 750. Biorą w nim udział zarówno duże polskie przedsiębiorstwa z sukcesami eksportowymi, jak i małe firmy rodzinne. Jest to możliwe, gdyż podstawowym kryterium oceny jest jakość oferowanych produktów i usług, a nie wielkość przedsiębiorstwa – podkreśla prof. Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły Godła „Teraz Polska”.

– Polscy przedsiębiorcy budują nowoczesną, innowacyjną gospodarkę, zaś ich produkty i usługi zyskują zaufanie i lojalność klientów, którzy wiedzą, jak wielką siłę rynkową ma patriotyzm konsumencki. A najlepszą wskazówką w tym przypadku jest Godło „Teraz Polska”, bo pozwala wybierać produkty i usługi racjonalnie i patriotycznie, wskazując najwyższą jakość i krajowe pochodzenie – twierdzi Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”.

Warto wspomnieć, że zakończenie 31. edycji Konkursu „Teraz Polska” jest również momentem, od którego można zgłaszać produkty i usługi do 32. edycji. – Już dzisiaj zachęcam do udziału w Konkursie. Warto ubiegać się o Godło „Teraz Polska”, ponieważ jest ono dla klientów najlepszą i uznawaną przez nich samych wskazówką, że dany produkt lub usługa cechują się najwyższą jakością i polskim pochodzeniem – konkluduje Michał Lipiński.

O nagrodzie Młody Promotor Polski

Gala „Teraz Polska” jest stosowną okazją do wręczenia, po raz pierwszy, nagrody Młody Promotor Polski tym, którzy dzielą się swoim osobistym sukcesem – dla dobra wspólnego i prestiżu kraju.

Wychodząc z założenia, że najlepszymi ambasadorami Polski są jej obywatele, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego od 2017 r. przyznaje tytuły Promotora Polski i wyróżnia w ten sposób osobistości, które są aktywne w regionach, działają na rzecz społeczności lokalnych, a ich postawa zawodowa i społeczna przyczynia się do umacniania pozytywnego wizerunku naszego kraju. Podczas regionalnych wydarzeń gospodarczych, takich jak Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach czy Welconomy Forum w Toruniu, wyróżniono dotychczas wiele osób ze Śląska, Kujaw i Pomorza, Podlasia oraz Małopolski. Nawiązując do programu Promotor Polski, skierowanego do osób dojrzałych o ugruntowanej pozycji zawodowej, Fundacja postanowiła wprowadzić wyróżnienie Młody Promotor Polski – za wybitne osiągnięcia w nauce, kulturze lub sporcie – które przyznaje Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. Kandydatów nominuje kapituła nagrody.

Nominowani do tytułu Młodego Promotora Polski 2021 zostali: prof. Marcin Poręba, chemik (w kategorii nauka); Piotr Alexewicz, pianista (w kategorii kultura); Jan Krzysztof Duda, szachista (w kategorii sport). Decyzją Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy Młodym Promotorem Polski 2021 został Piotr Alexewicz.

Uroczystość wręczenia statuetki odbyła się 9 czerwca br. w Pałacu Prezydenckim podczas Gali „Teraz Polska”. – Ta nagroda jest dla mnie niespodziewanym i oczywiście wielkim wyróżnieniem. Występuję na wielu międzynarodowych konkursach, gram wiele zagranicznych koncertów i wszędzie jako Polak reprezentuję nasz kraj. Dlatego cieszę się, że moje dotychczasowe działania na rzecz ojczyzny zostały dostrzeżone – powiedział po odebraniu statuetki Piotr Alexewicz.