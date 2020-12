Finansowanie firm w 2021 r. Co czeka MŚP w nowej rzeczywistości?

Krystyna Kalinowska wskazuje, że pod koniec listopada GUS podał szacunki wg których w III kwartale 2020 r. nastąpił spadek PKB o 1,5 proc. w ujęciu rocznym, a główną przyczyną było zmniejszenie popytu krajowego. Naznaczony pandemią koronawirusa rok 2020 przyniósł wyraźne spowolnienie i miał negatywne skutki zarówno dla firm, jak i konsumentów. Ubiegłoroczne prognozy mówiące o zahamowaniu rozwoju przedsiębiorstw przez brak kapitału, zagrożenie utratą płynności i wysokie koszty, sprawdziły się nieraz mocniej niż przewidywano. Dramatyczna dla wielu branż sytuacja spowodowała, że szereg firm zamiast myśleć o rozwoju musiało walczyć o przetrwanie.

Największe wyzwania mijającego roku

Dyrektor inwestycyjny w Podlaskim Funduszu Kapitałowym podkreśla, że lockdown to słowo, które w 2020 roku było powtarzane wyjątkowo często. Dla branż typu gastronomia, hotelarstwo, turystyka, rozrywka czy handel sezonowy oznaczał on prawdziwą katastrofę. Zamrożenie działalności, a tym samym niemożność generowania przychodów oznaczało konieczność zdania się na środki pomocowe rządu. Kredyt bankowy stał się dla wielu firm całkowicie nieosiągalny. Branże takie jak: budowlana, gastronomiczna, hotelarska, transportowa, automotive, handel detaliczny czy kultura stały się dla banków strefą podwyższonego ryzyka. Zaostrzenie bankowych kryteriów kredytowych odczuli jednak niemal wszyscy przedsiębiorcy.

Ostatni raport NBP na temat sytuacji kredytowej nie przewiduje zmian w tym zakresie w przypadku dużych firm i tylko nieznaczne łagodzenie kryteriów w przypadku MŚP. Mówi natomiast o zwiększeniu marży kredytowej i wymogów dotyczących zabezpieczenia kredytu oraz dalszym spadku popytu na niego. Potwierdzają to raporty Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jak wynika z IX fali badania kondycji firm i nastrojów pracowników, pandemia wpłynęła na spadek udziału firm korzystających z niektórych zewnętrznych form finansowania. Jak wynika z badania PIE i PFR najpopularniejszy wciąż pozostawał kredyt bankowy, z którego pod koniec sierpnia 2020 roku korzystało 35 proc. badanych. Przed pandemią było to jednak 41 proc. firm. Mniejszą popularnością cieszy się także kredyt kupiecki (z 21 proc. przed pandemią do 17 proc. obecnie) oraz usługi faktoringowe (z 11 proc. do 8 proc.).