Finansowe wsparcie dla rolników na budowę silosów

Autor: PAP

Data: 05-05-2023, 17:11

Do 60 tys. zł wsparcia mogą otrzymać rolnicy na budowę i montaż silosów do magazynowania produktów rolnych - poinformowała w piątek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można składać od 5 czerwca do 5 lipca 2023 roku.

Finansowe wsparcie dla rolników na budowę silosów, fot. shutterstock